內地證監會並未評估螞蟻重啟IPO　阿里美股開市前轉跌5%

早前外媒引述消息報道，內地考慮重啟螞蟻集團的首次公開發行(IPO)行動，刺激母企阿里巴巴股價目前於美股開市前延長交易時段直線拉升近5%。放管鬆綁的消息帶挈港股，俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指曾飆404點，高見22,236點，惟目前已回落至21,988點，較恒指收市仍高119點。

媒體報道，近日螞蟻重新被監管部門提上議事日程，有望成為科技業放寬監管迄今最具標誌性的政策拐點信號。市傳中證監已設立工作小組，評估重啟螞蟻集團A股上市的可行性方案。

據悉，監管機構對螞蟻集團金融控股公司牌照的申請已接近批准前的最後階段。取得牌照意味螞蟻會受到類似銀行業機構的監管，並為重啟上市掃清障礙。