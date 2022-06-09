內地證監會並未評估螞蟻重啟IPO 阿里美股開市前轉跌5%
2022年06月09日 18:44
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阿里巴巴(09988)股價於美股開市前延長交易時段大幅波動，目前升幅約6%化灰之餘更要倒跌5%，主要是中國證監會否認早前外媒報道正成立工作組評估螞蟻集團重啟上市，但補充會支持符合條件的平台企業在境內外上市。
早前外媒引述消息報道，內地考慮重啟螞蟻集團的首次公開發行(IPO)行動，刺激母企阿里巴巴股價目前於美股開市前延長交易時段直線拉升近5%。放管鬆綁的消息帶挈港股，俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指曾飆404點，高見22,236點，惟目前已回落至21,988點，較恒指收市仍高119點。
媒體報道，近日螞蟻重新被監管部門提上議事日程，有望成為科技業放寬監管迄今最具標誌性的政策拐點信號。市傳中證監已設立工作小組，評估重啟螞蟻集團A股上市的可行性方案。
據悉，監管機構對螞蟻集團金融控股公司牌照的申請已接近批准前的最後階段。取得牌照意味螞蟻會受到類似銀行業機構的監管，並為重啟上市掃清障礙。
另有消息稱，螞蟻仍期望在上海和香港兩地上市，聘請香港交易所(00388)主席史美倫擔任獨立董事的舉動，得到了監管部門認可，也顯示其上市事宜取得明顯加速的進展。