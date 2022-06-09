港島薄扶林Jessville項目放售　市值逾20億元

港島傳統豪宅地皮彌足珍貴，薄扶林道128號Jessville項目罕有推出市場放售。萊坊獲業主委託以轉讓公司形式放售該項目，項目包括兩座住宅大樓，其中一幢為新落成的大廈Jessville Tower，以及1座擁有91年歷史的大宅Jessville Manor，分別以連租約與交吉形式出售。據悉，整個項目市值超過20億港元。

該行指，是次邀請有興趣以轉讓公司形式購買Jessville項目的發展商，財團，投資者及買家等，於2022年7月22日下午5時或之前，遞交將已簽妥的意向書正本，以正式合約為準。

Jessville項目位處鄉郊建屋地段第324號，其中Jessville Tower為一座14層高住宅，於2019年落成，共有28個分層單位，實用面積約1,358方呎及約1,431方呎，提供三房和四房間隔，現時約一半單位連有租約。該大廈包括一個3層停車場，共提供33個私家車位及兩個電單車位。

至於Jessville Manor於1931年落成，由譚雅士建造，並以其妻杜佩珍的英文名字命名，現已翻新，內裡改建為4個特式住宅單位，而原有的花園已完成擴建，加設無邊際泳池和兒童遊樂區。

萊坊大中華區投資部主管胡孝直表示，Jessville項目坐落於薄扶林，享有全海景景觀。而Jessville Manor屬三級歷史建築，該類物業在市場上十分罕有。旁邊的Jessville Tower所有單位都可以享開揚山景和海景，私密度高。他指出，港島區新建豪宅項目供應十分短缺，加上本港住宅剛性需求強大，相信是次市場反應不俗。