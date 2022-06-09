圓匯20新低成為政治話題　黑田為通脹言論道歉

外媒報道，日本央行行長周三(8日)就其暗示樂見消費者容忍價格上漲的言論道歉，這凸顯出日圓跌至20年低點的政治敏感性。

日圓兌美元匯率周三觸及134日圓，是2002年2月以來的最弱水平。年初迄今，日圓兌每美元貶值了16%，這加劇了通脹壓力，因為購買以美元計價的進口商品需要更多日圓。能源是尤其令人擔憂的問題，因為日本幾乎所有的石油和天然氣都靠進口，需要美元來支付。

日本央行行長黑田東彥(Haruhiko Kuroda)在周一的一次演講中指出，數據顯示日本消費者對物價上漲的容忍度提高。他似乎歡迎這趨勢，認為這表明日本正在擺脫幾十年來的通縮心態；日本央行認為這種心態是導致經濟持續低迷的原因。

但隨着7月議會選舉的臨近，反對黨抓住這些言論來指責黑田東彥慶祝高通脹。在Twitter上，一條「我們不接受價格上漲」(譯文)的標籤成為熱詞。

黑田東彥被傳召到一個議會委員會，發表了道歉聲明。黑田稱：「家庭將容忍物價上漲的說法是完全不恰當的，我收回這一說法。」他表示，他認識到，對於消費者而言，去商店買東西要花更多錢是一個痛苦的選擇，他們對此並不歡迎。