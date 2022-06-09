低市價成交！北角城市花園三房1188萬獲區外投資客承接

樓價自高位回落後反彈力有限，部分投資者伺機吸納筍盤，北角城市花園三房單位獲區外投資客以1,188萬元購入，較市價低約一成。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯楊宜貞表示，堅尼地城LEXINGTON HILL錄本月首宗成交，項目高層A室，實用面積約719方呎，三房連套房間隔，以約2,150萬元獲承接，呎價約29,903元。原業主於2012年3月以約1,322.6萬元購入物業，是次轉售帳面獲利約827.4萬元，物業升值約63%。

●世紀21北山嚴智贇表示，北角城市花園2座高層C室，實用面積約783方呎，三房間隔，望街景，成交價約1,188萬元，呎價約15,172元，低市價約10%，新買家為區外投資客。

●美聯陳彪稱，鰂魚涌太古城6月暫錄10宗買賣，較上月同期6宗上升，屋苑金楓閣高層E室，實用面積約922方呎，套三房間隔，叫價約1,880萬元，同區用家議價後，以約1,805萬元成交，呎價約19,577元，新買家購入單位作換樓之用。

●中原陳凱超指，西灣河嘉亨灣6月暫錄3宗租賃成交，平均實用呎租約45.2元，屋苑2座高層D室，實用面積約496方呎，兩房及士多房間隔，享維港海景，以2.35萬元租出，呎價約47元，新租客為韓籍租客。

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九龍區

●香港置業陳施昶表示，長沙灣宇晴軒3座高層A室，實用面積約441方呎，兩房間隔，放盤兩個月獲區內客接洽，議價後減價20萬元，以約830萬元成交，呎價約18,821元，原業主於2019年3月以約788萬元購入，轉售帳面賺約42萬元，物業僅升值約5.3%。

●香港置業張仲賢指，長沙灣昇悅居3座低層B室，實用面積約714方呎，三房間隔，望街景，以約3萬元放租約1個月後，獲外區客洽詢，雙方議價後減價1,500元，以2.85萬元租出，呎租約40元，較市價低約3%。

●世紀21家天下黎振傑稱，奧運站柏景灣8座低層F室，實用面積約466方呎，兩房間隔，望街景，以960萬元成交，呎價約20,601元，原業主於2010年12月以500萬元購入，持貨逾11年帳面獲利460萬元離場，期內升值約92%。

●世紀21富山劉倩彤透露，黃大仙居屋德強苑A座低層6室，實用面積約574方呎，三房間隔，獲綠表客以603.8萬元承接，呎價約10,519元，單位原業主於未補價第二市場原先叫價650萬元，最終減價46.2萬成交，減幅約7.1%。

●美聯黃家樂稱，九龍城御・豪門中層A室，實用面積約1,014方呎，套三房連士多房及露台設計，放盤兩個月，零議價以3.3萬元租出，呎租約32.5元，原業主2010年6月以1,269.7萬元於一手購入。

●香港置業胡國安表示，九龍灣淘大花園6月暫錄約3宗租賃成交，屋苑A座低層1室，實用面積約390方呎，兩房間隔，以約1.38萬元放租約1年後，接獲同區客洽詢，議價後減價1,800元或約13%，以1.2萬元租出，呎租約30.8元，低市價約10%。

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新界區

●美聯林振聲透露，將軍澳新都城1期1座低層G室，實用面積約364方呎，兩房間隔，望園景，吸引準新婚夫婦承接自用，成交價648萬元，較原叫價720萬元，調減72萬元，減幅約10%，呎價約17,802元。

●中原柯勇指，將軍澳CAPRI第6座高層C室，實用面積約768方呎，套三房間隔，另設儲物房，以1,388萬元易手，呎價約18,073元，原業主於2015年12月以938.3萬元購入，持貨不足7年帳面獲利449.7萬元離場，單位升值約48%。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山海栢花園剛錄6月錄首宗買賣，屋苑4座中層B室，實用面積約426方呎，兩房間隔，開價約728萬元，議價後以689萬元易手，呎價約16,174元，新買家為用家。

●中原陳鴻霆指，馬鞍山區本月至今暫錄約21宗買賣，其中翠擁華庭本月錄2宗，包括7座高層A室，實用面積約757方呎，套三房間隔，開價約1,090萬元，議價後以1,005萬元易手，呎價約13,276元。

●世紀21奇豐趙詠欣稱，馬鞍山迎海‧星灣21座中層B室，實用面積約546方呎，兩房連儲物室間隔，望海景，原先叫價1,080萬元，放盤9個月，減42萬至1,038萬元成交，減幅約4%，呎價19,011元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山翠擁華庭6座中層B室，實用面積約816方呎，三房間隔，望山景，放盤4個月，原先叫價988萬元，終獲買家以968萬元承接，呎價約11,863元。

●中原侯惠良表示，大圍名城6月暫錄兩宗買賣，屋苑盛世3座北翼中層B室，實用面積約787方呎，套三房間隔，開價約1,380萬元，議價後以1,297萬元易手，呎價約16,480元。

●中原黎宗文稱，沙田第一城6月暫錄約7宗買賣，對比上月同期錄10宗減少，其中30座中層A室，實用面積約451方呎，三房間隔，開價約750萬元，本月初減至720萬元，日前議價後以700萬元易手，呎價15,521元。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田碧濤花園2期嘉麗閣低層A室，實用面積約657方呎，三房連儲物室間隔，望園景，原先開價820萬元，放盤兩星期，減幅約8%，減65萬至755萬元獲買家承接，呎價約11,492元。

●世紀21宇田蔡偉文指，大埔翠屏花園B座高層2室，實用面積約274方呎，兩房間隔，開價450萬元，放盤1個月，最終減價22萬元成交，減幅近5%，獲用家以428萬元購入，呎價約15,620元。

●中原周家傑表示，大埔太湖花園剛錄6月首宗買賣，單位為12座中層A室，實用面積約440方呎，兩房間隔，開價約640萬元，議價後以628萬元易手，呎價約14,273元，新買家為用家。

●中原麥家寶稱，粉嶺綠悠軒2座高層H室，實用面積約427方呎，兩房間隔，開價約600萬元，議價後以586萬元易手，呎價約13,724元，新買家為換樓客，購入單位打算自住。

●中原王勤學指，元朗區二手市場6月累錄約35宗買賣，包括朗晴居6座高層B室，實用面積約756方呎，套三房間隔，連車位叫價840萬元，經議價後，以815萬元沽出，呎價約10,780元，減幅約3%。

●祥益謝利官稱，天水圍居屋天盛苑C座高層3室，實用面積約594方呎，三房間隔，獲區內首置綠表客，為居於家人附近方便照應，遂便決定於未補價第二市場以510萬元購入，呎價約8,586元。

●中原何家樂指，天水圍嘉湖山莊6月累錄約15宗租賃成交，平均實用呎租約23.5元，屋苑翠湖居2座中層E室，實用面積約448方呎，兩房間隔，月租叫價1.25萬元，由於單位有裝修，吸引區內家庭即睇即租，放盤兩日以1.1萬元租出，呎租約24.6元。

●中原馬斯力表示，天水圍6月累錄約7宗二手居屋買賣，其中天富苑L座高層1室，實用面積約650方呎，套三房間隔，未補價第二市場叫價488萬元，終以469萬元沽出，呎價約7,215元，減幅約3.9%，新買家為區內客。

●祥益林英傑稱，屯門居屋龍門居1座低層D室，實用面積約484方呎，兩房間隔，原先於未補價第二市場開價390萬元，累減40萬元，獲區內綠表客以350萬元購入，呎價約7,231元。

●美聯梁浩文稱，屯門市廣場1座低層D室，實用面積約318方呎，兩房間隔，開價465萬元，僅減價4萬元至461萬元，獲得用家承接，呎價約14,497元，原業主於2009年1月以88.8萬元購入，轉手帳面賺372.2萬元，物業升值約4.2倍。

●天置物業陳浩朗指，屯門綠怡居6座中層E室，實用面積約663方呎，叫價720萬元，減價20萬元，以700萬元沽出，呎價約10,558元，成交價較銀行估價低約10萬元。

●世紀21天生置業鄭少坤指，屯門青榕臺3座高層F室，實用面積約962方呎，三房間隔，享海景，放盤約1個月，叫價999萬元，獲換樓客以945萬元連車位承接，減幅約5.4%，呎價約9,823元。

●美聯鄧文豪稱，屯門公屋建生邨6座高層3室，實用面積約208方呎，開放式間隔，已補價自由市場開價280萬元，區內分支家庭睇樓一周，累減約9%，即以253.8萬元獲承接，呎價約12,202元，原業主於2019年2月233萬元購入，帳面僅賺20.8萬元。

●世紀21集團發展商項目部(二部) 林國輝表示，荃灣朗逸峯8座中層C室，實用面積約931方呎，套三房連工人套房間隔，以1,120萬元售出，呎價約12,030元。

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