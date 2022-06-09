每百日圓或貶至兌5.2港元　為何中國可能出手干預？

正當美國聯儲局等各大央行在加緊升息以抗通脹，日本央行至今仍堅持放水，行長黑田東彥早前更暗示消費者能容忍價格上漲，令日圓兌每美元匯價近日再次斷崖式急跌，周四(9日)低見134.54，即每百日圓兌約5.83港元，再創逾20年新低，距離1998年低位僅一步之遙。人稱「金磚四國之父」的著名經濟學家奧尼爾(Jim O'Neill)警告，未來數月圓匯將貶至140，即見24年新低，一旦續貶至觸及150水平，恐重演1997年亞洲金融風暴！

面對近期日圓匯價貶不停，國際貨幣基金組織(IMF)駐日本首席代表Ranil Salgado表示，日圓貶值將有助於出口商和企業在海外賺取利潤，且有助日本央行持續實現2%通脹目標。他認為，在通脹能以穩定和持久的方式實現前，日本央行應繼續維持貨幣寬鬆，因一旦成本推動因素消失，日本中期通脹將再次遠低於央行目標。

事實上，在俄烏戰事推升能源及糧價下，今年4月日本通脹已超出央行目標2%，消費物價指數(CPI)及核心CPI按年分別增2.5%及2.1%，為2015年以來最大增幅。黑田早前重申，日本央行將維持超低利率，以支持受疫情重創的日本經濟，若貿然縮減貨幣寬鬆政策，將拖累經濟並使通脹目標變得更遙遠。不過，當地臨近7月參議院大選，其言論惹來反對派指摘，指民眾不接受價格上漲，黑田周三被傳召並發布道歉聲明，直言早前發表家庭將容忍物價上漲的說法是完全不恰當，願意收回。這反映圓匯20年新低成為政治敏感話題。

另有調查顯示，74%的日本企業管理層指出，弱日圓不利當地經濟；30%稱日圓貶值會拖累企業盈利；僅26%認為可帶來盈利增長。

任職高盛首席經濟學家時創出「金磚四國」一詞，現任英國智庫皇家國際事務研究所(Chatham House)高級顧問的奧尼爾預警，若日圓繼續貶值，中國將擔心會構成不公平的競爭優勢，使形勢與1997年的危機相似。由於中國不希望日圓速貶威脅到本已疲弱的經濟，可能會運用其影響力，迫使日本改變貨幣政策，關鍵在於圓匯150。參考上次金融風暴，中國透過向美國財政部發出信號，要求扭轉強美元政策，否則會將人民幣貶值，美國時任財長魯賓及後有所行動，使日圓兌每美元大升了12日圓，從而挽救了部分亞洲地區的經濟危機。

到底圓匯會否見150水平、即每百日圓兌約5.2港元？日本財務省前高級官員、有「日圓先生」之稱的榊原英資表示，隨着美日貨幣政策分化不斷加深，今年底日圓兌每美元或跌140至150，上次觸及150大關是在1990年8月。德國商業銀行和法國興業銀行等金融機構亦預測年底或見150。

滙豐則堅持看好日圓，只要聯儲局緊縮立場趨緩，將有望帶動日圓在第三季止跌反彈，年底前日圓兌每美元有機會回升到124，即每百日圓兌約6.3港元。高盛也傾向看好日圓，因美國經濟料快衰退和日本央行會因通脹重燃而改變貨幣政策。