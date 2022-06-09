俄烏戰爭致糧食短缺　12億人面臨饑荒...

俄烏戰事曠日持久，世界貿易組織總幹事伊維拉警告，若國際社會不介入糧食短缺問題，全球糧食危機恐持續數年，對非洲國家的打擊尤為嚴重。

俄羅斯和烏克蘭兩國供應全球近三分之一小麥，烏更被指是「歐洲穀倉」，小麥出口佔全球供應約9%，同時佔全球葵花油供應42%、粟米16%。據報受戰爭影響，逾2,000萬噸小麥滯留在烏國糧倉及港口，無法順利出口；而烏克蘭透過陸路出口的糧食僅約200萬噸。

她指出，7月份將迎來收成季節，預計不少穀物因無法出口而被浪費，在未來1至2年內對部分地區造成災難性影響。當中，非洲有35個國家一直從黑海地區進口食品、22國從這一通道進口化肥，可見對非洲打擊之深。而且，疫情及勞動力短缺所造成的供應鏈瓶頸亦加劇糧食短缺問題，故她呼籲各國放寬對食品出口的限制，避免食品價格急劇飆升。

聯合國秘書長全球危機應對小組(GCRG)日前亦有相似言論，在最新報告內指出俄烏戰爭對糧食安全、能源及金融構成系統性衝擊，且危機持續升級，預料在94個國家中的16億人至少面臨其中一項危機，其中約12億人生活在最容易受到影響的國家，在糧食、能源和金融這三個領域都非常脆弱。

報告又提到，全球約60%勞動力的薪資低於新冠肺炎疫情爆發前，其中逾一半的貧窮國家處於債務困境或高風險中。

經合組織(OECD)也將今年全球GDP增長預測下調1.5個百分點至3%，表示許多新興市場依賴俄烏農產品出口，令這些經濟體暴露在高風險的糧食短缺問題。世銀行長馬爾帕斯日前也表示，俄烏戰爭對食品、能源價格及化肥供應的衝擊，恐將引發全球經濟衰退，並且發展中國家受到的打擊更大。