騰盛博藥抗新冠研究獲得積極數據

2021年6月，在美國國立衞生研究院支持的全球獲取COVID治療性疫苗加速計劃(ACTIV)下，開展的安巴韋單抗和羅米司韋單抗聯合療法國際三期臨床試驗ACTIV-2研究進行同時，騰盛華創啟動了這一聯合療法在中國的臨床研究，旨在評估該聯合療法在中國SARS-CoV-2(導致COVID-19的病毒)感染者治療中的安全性、耐受性和初步臨床療效。在主要研究者鐘南山院士和廣州國家實驗室團隊的領導下，各臨床中心全力以赴，順利按計劃完成了48例受試者的入組工作和該聯合療法在我國的首個研究評估。

研究結果顯示，安巴韋單抗和羅米司韋單抗聯合療法在中國入組的重症和非重症SARS-CoV-2感染者中，均表現出良好的安全性及耐受性。未報道與研究藥物相關的嚴重不良事件、輸液反應、及由於不良事件導致的給藥終止或減量。入組的8例重症SARS-CoV-2感染者均接受了抗體治療，其病毒載量較基線水平均明顯降低，無受試者出現病情加重導致使用機械通氣或死亡。在入組的40例非重症SARS-CoV-2感染者中，與安慰劑組相比，接受抗體治療的受試者在病毒載量陰轉率(治療組93%，安慰劑組64%)、症狀改善時間中位值(治療組8天，安慰劑組10天)和發展為重症(治療組0%，安慰劑組5%)的比例等指標中表現出一致的臨床獲益。這一研究結果與ACTIV-2國際三期研究包含837位受試者的結論吻合。

公司總裁兼大中華區總經理、騰盛華創首席執行官羅永慶說：「此項研究是長效新冠中和抗體安巴韋單抗和羅米司韋單抗聯合療法的首個中國受試者研究。我們非常欣喜地看到研究數據進一步充實了此聯合療法的安全性和有效性。這些數據以及去年在中國用於緊急救治的近1,000例患者的真實世界數據，為中國提供了重要的臨床應用與安全性數據，並支持中國目前已批准的該聯合療法的適應症和用藥劑量。隨着新冠疫情持續影響着中國人民的健康，全國已有20個省市醫療保障局陸續將這一聯合療法納入本地醫保基金支付範圍。並且，我們已收到超過20個省市衞健委等抗疫機構或部門、逾百家醫療機構和商業公司的採購意向和儲備需求。我們將積極推進相關生產及供應的準備工作，以盡快滿足患者的治療需求。」