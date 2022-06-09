新盤列隊開售　市區兩項目接連公布價單

新盤市場多個項目部署月內列隊開售。長沙灣項目今日(9日)率先開價，以折實平均呎價約20,474元首推32伙，預料紅磡項目將於明日緊接公布首張價單。

●長沙灣喜‧揚首張價單32伙 折實平均呎價約20,474元

喜雋發展的長沙灣喜‧揚，周四(9日)公布首張價單，提供32伙，扣除最高8%折扣後，折實平均呎價約20,474元，開放式單位入場費約392萬元起。

喜雋發展有限公司代表梁志佳指，首批單位戶型涵蓋開放式至兩房單位。單位實用面積介乎183至391方呎。售價方面，該批單位折實售價介乎約392至765.71萬元，折實呎價由18,900至21,713元。首批23個單位折實售價低於500萬元。

項目委託中原地產作獨家代理，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目將於明日起收票及開放示範單位予公眾參觀，會視乎收票情況考慮加推，預計於本月中開售。

●紅磡必嘉坊．曦匯上載樓書 最細單位180方呎

據樓書顯示，整個項目提供324伙，實用面積由180至569方呎，單位戶型涵蓋開放式至三房間隔，並以一房為主打。面積最細的單位包括5樓C室，實用面積180方呎，連33方呎平台，採開放式間隔。項目標準樓層每層設15伙，並提供3部升降機。其他設施方面，設有34個私家車停車位。樓盤預計關鍵日期為2024年3月31日。

●屯門掃管笏飛揚最快下周開價

她續稱，樓盤將設有獨立住客會所「Club Relaxcation」，以「四季園林」綠化作主題，連休憩空間面積逾12萬方呎，提供三大主題區超過30項設施，包括佔地約1.25萬方呎戶外大草坪、長25米戶外游泳池及燒烤園地等。

●何文田Prince Central頂層連天台特色戶逾6,008萬新高價沽

新地發展的何文田Prince Central，最新透過招標沽出1伙頂層連天台特色戶，成交價及呎價均創項目新高。

上述為20樓B室，實用面積1,351方呎屬全盤面積最大的單位，採四房連儲物室間隔，設46方呎平台，另連1,078方呎天台，並設按摩浴缸，成交價為6,008.48萬元，呎價約44,474元。資料顯示，該買家採用360日付款計劃入市，享有特別現金回贈約3.5%及3.8萬元的新地會會員現金回贈等。

●日出康城凱柏峰I部署最快本月內推售

全新盤醞釀推出市場，信和置業（00083）、嘉華國際（00173）及招商局置地（00978）共同發展的將軍澳日出康城凱柏峰I，部署最快本月內推售。信和置業營業部集團聯席董事田兆源表示，該區生活配套完善，估計可以吸納家庭客買家。

嘉華國際營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明指，日出康城的交通幹道四通八達，區內物業的價格可望再次上升。為配合發展商銷售部署，利嘉閣地產於該區開設旗艦店，該代理行總裁廖偉強表示，將軍澳跨灣大橋即將通車，日出康城住客可經大橋直達藍田及東區海底隧道，令項目吸引力大增。