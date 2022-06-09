5月份新批出按保宗數增兩成　史上次高

經絡按揭轉介研究部及香港按證公司最新資料顯示，5月份新批出按揭保險計劃貸款宗數為5,771宗，較4月份的4,798宗增加973宗或20.3%，宗數連升三個月，更為有紀錄以來次高，與2021年5月為紀錄最高的5,774宗只相差3宗；金額為353.38億元，較4月份的287.84億元增加65.54億元或22.8％，金額連升3個月更創有紀錄以來的新高。5月份新取用按揭保險計劃貸款宗數為1,402宗，較4月份的1,161宗增加241宗或20.8%；金額為83.96億元，較4月份的66.19億元增加17.77億元或26.8%，宗數及金額均創4個月的新高。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，5月份新批出按保宗數錄得非常不俗的升幅，更差一點創紀錄新高，而金額更因「波叔Plan」帶動大碼物業而借貸額增加而創新高水平。縱使新取用按保數字仍然錄得跌幅，不過由於該數字較為滯後，相信將再未來一兩個月反映出來，未來新取用按保數字亦有機會「破頂」。第五波疫情影響逐漸消退，料未來按保宗數將見向好，金額更有機會有不俗的升幅。