余偉文：中港兩地融資需求龐大加速綠色金融發展

香港金融管理局總裁余偉文出席電視台財經論壇時致辭表示，近年來極端天氣問題日趨嚴重，國際社會普遍意識到應對氣候變化已是刻不容緩。國家提出了「3060」碳達峰、碳中和的「雙碳」目標(即2030年碳排放達峰值、2060年實現碳中和)，香港則將致力爭取於2050年前實現碳中和，並力爭在2035年前把香港的碳排放量從2005年的水平減半。為此，政府成立了跨部門「氣候變化及碳中和督導委員會」，以制訂整體策略和監督各行動協作。

特區政府在過去約十年已撥款超過470億港元推行各項減碳措施。在未來15至20年，政府將投放約2,400億港元，推行各項減緩和適應氣候變化的措施。中港兩地龐大的融資需求會直接加速香港綠色和可持續金融的發展。

事實上，香港綠色和可持續金融市場愈趨蓬勃。去年在香港安排及發行的綠色和可持續債務融資額再創新高，達570億美元，按年增加4倍；當中國際債券總額達313億美元，佔亞洲區市場的三分之一，安排發行量位居首位。

展望將來，金管局會繼續努力並聯同金融界及相關持份者發展和推動香港作為區內綠色和可持續金融樞紐，把握粵港澳大灣區和「一帶一路」建設發展帶來的龐大綠色金融機遇，成為海外及內地綠色企業/項目首選的投融資平台，通過發行債券、基金、首次公開招股等多元渠道籌集資金。

除特區政府發行的綠債外，深圳市人民政府去年10月亦在香港發行合共50億元離岸人民幣地方政府債券，當中39億元的債券是綠債。這是內地地方政府首次在境外發債，意義重大，有助提升香港作為大灣區綠色金融中心的地位，發揮通往内地門戶的策略性角色，連通國內國外綠色資金的流動，成為發行綠色產品的首選平台。