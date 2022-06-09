美股道指挫逾百點　阿里巴巴ADR回吐

美股周四早段下跌，道指跌158點，至32,752點；標指跌20點，至4,095點；以科技股為主的納指跌80點，至12,006點。恒指夜期報21,705點，跌86點，低水164點。

外媒指，美國晶片處理器巨頭英特爾(Intel)在內部備忘錄中表示，將採取一系列節流方案，其中包括暫停個人桌上電腦和手提電腦的晶片部門招聘，在重新審視職位需要的優先次序後，部分招聘最快在兩周後重啟，並稱「相信Intel正處半導體行業長期增長初期，且擁有正確策略，將加強在支出的優先程序和注意力。」其他節流措施還包括取消部分出差、限制參與產業研討會，以及盡可能以視訊替代實體會議。該股跌0.12%。

社交網站Facebook(Fb)的反壟斷案或能達成和解，聯邦貿易委員會(FTC)主席莉娜‧汗表示，不排除與Fb達成和解協議，FTC於2020年曾向Fb提告，指控其早前收購社交平台Instagram，以及通訊軟件WhatsApp觸犯反壟斷法。她指，作為一個機構，需保存資源，在和解與提告中取得平衡，正認真尋求和解方案，且不支持亡羊補牢方法，例如要求已完成併購的問題交易出售所併購的資產。

另傳Fb母企Meta已暫停研發進行了至少兩年的雙鏡頭手錶開發，名為「Milan」，惟其中最重要的「肌電圖」(EMG)功能出現問題，故需暫停，該功能的好處包括利用手作其他設備的控制器，或能用作連接「元宇宙」，Meta股價曾跌0.52%。