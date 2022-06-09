瑞銀：家族辦公室應防守為重　投資於長期科技主題

高通脹、央行收水、利率上升，以及地緣政治的影響，就算是富人或高淨值人士使用的投資公司家族辦公室也要重新審視投資選項，其中私募股權(PE)相關產品最受青睞。根據一項報告顯示，家族辦公室在上述前題下減少固定收益的配置，轉而增加對私募股權(PE)、房地產及私募債務的投資，以流動性換取回報。

瑞銀發表《2022年全球家族辦公室報告》指出，亞太區40%家族辦公室計劃增加直接私募股權配置，18%則有意提高對私募股權基金及組合型基金的投資。其中，26%青睞房地產，33%轉向私募債務，29%計劃在未來五年內大幅度或適度減少對已發展市場固定收益的投資。

該銀行財富管理環球家族及機構財富亞太區聯席主管辜良雄表示，面對持續的通脹趨勢，家族辦公室更應採取防守性策略，運用另類投資分散風險，並投資於長期科技主題，例如人工智能(AI)、大數據和網路安全。

該報告，對全球221個單一家族辦公室進行調查，為同類報告中規模最大，受訪的家族辦公室平均總財富淨值達22億美元(約171億港元)。

以德國為總部的數碼投資平台Moonfare亦表示，在現時充滿挑戰的環境下，選擇平衡投資組合，並盡可能廣泛地投資受通脹影響較小的資產，例如私募股權，最有可能繼續產生高回報。

該歐洲投資主管Sweta Chattopadhyay表示，私募股權的最高回報往往出現在經濟低迷時期。事實上，有會計公司研究指在2008年金融危機中，私募股權模式更穩健、靈活，並在經濟衰退時也能獲得充足資金。

而且與2008年相比，私募股權企業現在有更多的資金可作部署。事實上，全球私募股權行業現在擁有的「基金備用金」(即可用於投資的未分配資金)比以往任何時候都多。研究顯示截至2021年9月，私募股權行業的基金備用金達1.32萬億美元。這意味着基金擁有足夠資金向具發展潛力、但因宏觀經濟變化而暫時陷入困境的公司進行投資。

Chattopadhyay續指：「股票市場仍然處於高位，預計長期仍將保持波動。同時，在利率和通脹上升的環境下，私募股權行業之中將會汰弱留強。現時行業對具多年經驗的基金經理十分渴求，因為他們不僅有處理通貨膨脹周期的經驗，並且在經濟繁榮或衰退時都具有創造有機價值的能力。投資者在選擇投資夥伴時亦應該留意這些條件。」