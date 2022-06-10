歐股大幅下挫　德國DAX跌247點

歐洲央行在會議後決定維持三大利率不變，並預告7月加息0.25厘。歐股3大指數周四(9日)全線向下，英國富時100指數收報7,476點，跌116點或1.54%；法國CAC指數收報6,358點，跌90點或1.4%；德國DAX指數收報14,198點，跌247點或1.71%。

匈牙利廉航Wizz Air指，由於燃料成本上升使全年虧損擴大，並分配額外資源減低人手短缺和供應鏈樽頸造成的打擊，其股價全日急跌7%。

歐洲央行公布利率決議，維持三大利率不變。邊際貸款利率為0.25%，主要再融資利率為0%，存款便利利率為-0.5%，符合市場預期。惟歐洲央行打算在7月加息25個點子，預計9月份有進一步行動。

歐洲央行稱，根據最新評估，決定採取進一步措施，使貨幣政策正常化。決定自2022年7月1日起，結束資產購買計劃中的淨資產購買。

該央行預計，2022年GDP增長率為2.8%，2023年為2.1%，2024年為2.1%。當公布關鍵利率後，歐元兌美元短線下挫30點子，報1.0711。

歐洲央行上調通脹預期，料2024年通脹率為2.1％。又指高通脹對所有人來說都是一個重大挑戰。