獲中國金茂溢價提私有化　中國宏泰復牌曾漲25%

上述計劃包括註銷於已發行中國宏泰股份總數約60.2%股份，所有非控股股東計劃股份註銷價為每股2.4元(涉及4.3億股)，較中國宏泰停牌前報價每股1.84元溢價30.43%，而所有控股股東計劃股份註銷價為每股2.13元(涉及5.64億股)。計劃、購股權要約及可換股票據要約項下應付的最高現金代價約25.65億元。

緊隨計劃股份註銷後，中國宏泰之已發行股本將透過向中國金茂新發行中國宏泰股份而增加及恢復至其先前數額。因此，緊隨計劃實施後，已發行中國宏泰股份總數約90.1%將由中國金茂持有，而餘下約9.9%繼續由利東(中國宏泰控股股東及中國金茂一致行動人士)持有。

中國金茂將不會提高非控股股東註銷價、控股股東註銷價、購股權要約價或可換股票據要約項下的要約價，且不保留如此行事的權利。

建議須待國資委等相關內地監管機構批准，方可實施。