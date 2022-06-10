道指跌638點　圓匯續企134水平

●踏入亞洲時段，美匯指數升上103.3；港匯見7.8489；離岸人民幣(CNH)報6.7009；美元兌日圓處134.41；歐元報1.0619，英鎊報1.2492。金價偏軟至1,846美元。油價向下，布油報121.3美元，紐油報122.8美元。比特幣反覆企3萬美元。道指期貨升56點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水314點。

●道指收報32,272點，跌638點或1.94%；標指收報4,017點，跌97點或2.38%；納指收報11,754點，跌332點或2.75%。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報21,505點，跌364點或1.69%。

●即月恒生指數夜期收報21,525點，跌266點，低水344點，成交43,452張。

●曾在近1年前準確預測美國通脹將持續高企的安聯首席經濟顧問埃利安周四(9日)相信，通脹尚未見頂，認為聯儲局應當繼續堅持收緊貨幣政策。

●美國財長耶倫周四表示，美國在去年前期面臨許多風險，預期目前經濟增長將會放慢，但消費支出仍非常強勁，投資支出亦穩健，相信經濟不會陷入衰退。

●外媒引述知情人士稱，蘋果公司(Apple Inc.)計劃明年擴大使用其速度更快的新型內部晶片的筆記本電腦陣容，以獲得更大的市場佔有率。

●外媒報道，社交媒體Facebook母公司Meta Platforms已決定逐步縮減其擴增現實(AR)眼鏡項目，以減少對其實境實驗室(Reality Labs)硬件業務及AR部門的投資。

●紐約7月期油收報每桶121.51美元，跌60美仙或0.49%；布蘭特8月期油收報每桶123.07美元，跌51美仙或0.41%。

●紐約8月期金收報每安士1,852.8美元，跌0.2%。

●英國富時100指數收報7,476點，跌116點或1.54%；法國CAC指數收報6,358點，跌90點或1.4%；德國DAX指數收報14,198點，跌247點或1.71%。