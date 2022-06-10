港股曾挫近400點 金融股拖低大市 阿里跌幅收窄

港股早段跟隨外圍跌近400點後有支持，恒生指數跌幅收窄至約200點，暫於21,600點水平徘徊。國企指數跌40點；科技指數偏軟，主板成交550億港元。

金融及內房股拖低大市，友邦保險跌2.8%；招商銀行跌2.2%；香港交易所跌1.4%；滙豐控股跌1.3%；建設銀行及中國平安跌約1%。

龍湖集團跌3.4%，是表現最差藍籌；碧桂園服務跌2.8%；中國海外、碧桂園及華潤置地跌1.9%至2.2%。

大型科網股回順支撐大市，嗶哩嗶哩跌幅收窄至10%；阿里巴巴及跌0.5%；騰訊跌0.8%；小米集團跌1.1%；京東集團靠穩；美團倒升近1%。

【09:20】港股續回吐 阿里巴巴跌3% 嗶哩嗶哩瀉逾一成

美股隔晚急跌，港股連日回吐。恒生指數挫346點或1.58%，報21,522點；國企指數低開135點或1.78%，報7,470點；科技指數跌121點或2.56%，報4,628點。

螞蟻集團重啟上市空歡喜一場，大型科網股捱沽。阿里巴巴隨美市跌3.3%；京東集團跌3.9%；美團跌3.2%；騰訊跌2.6%；小米集團跌2.1%；網易跌1.4%。另外，嗶哩嗶哩虧損擴大，股價挫14.3%。