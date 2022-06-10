內地5月通脹維持2.1%　PPI升6.4%符預期

中國5月份消費物價指數(CPI)按年升2.1%，預期升2.2%，略低過預期，按月下降0.2%，前值升2.1%；生產物價指數(PPI)按年升6.4%，符合預期，按月升0.1%，前值升8%。

其中食品價格由4月上漲0.9%，轉為下降1.3%，影響CPI下降約0.24個百分點。食品中，隨着鮮菜大量上市，物流逐步暢通，菜價下降15%；中央儲備豬肉收儲工作繼續開展，生豬產能調減效應逐步顯現，豬價上漲5.2%，按年則跌21.1%；受國際糧價高位運行影響，國內麵粉、糧食製品和食用植物油價格分別上漲0.8%、0.8%及0.7%。

至於今年首5個月平均，全國CPI比去年同期上升1.5%；PPI按年上漲8.1%。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟稱，5月份國內疫情防控形勢持續向好，消費市場供應總體充足，CPI按月轉跌，按年漲幅保持穩定。從環比看，非食品中，國際油價波動影響國內汽油及柴油價格均上漲0.6%；疫情期間線下服務消費減少，線上服務消費需求增加，電影及演出票、賓館住宿價格分別下降2.6%和0.7%，網絡文娛服務價格上漲2.4%。

董又指，上月各地區各部門高效統籌疫情防控和經濟社會發展，保障重點產業鏈供應鏈暢通穩定，PPI按月及按年升幅均繼續回落。從環比看，國際原油價格震盪上行，帶動國內相關行業價格上漲。其中石油及天然氣開採業價格上漲1.3%，石油煤炭及其他燃料加工業價格上漲0.9%。隨着各地安全有序釋放先進煤炭產能，多措並舉保障煤炭供應，強化市場預期管理，煤炭開採和洗選業價格由上漲2.5%轉為下降1.1%，煤炭加工價格上漲0.7%，漲幅回落8.6個百分點。