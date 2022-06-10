齊捱貴油！美國平均汽油價格創新高　歐洲仲要高一截

自俄烏戰事爆發後，能源短缺成為全球最關注的問題之一，而車用汽油飆升，更成一眾駕駛人士的夢魘。根據燃油價格數據網站GasBuddy資料，美國平均汽油價格周四(9日)觸及每加侖(約3.79公升)5美元大關，約每公升10.35港元，創下歷史新高。

GasBuddy的石油分析主管De Haan表示，由於汽油需求似乎沒有因為價格飆升而減少，預期未來幾周價格會繼續創新高。儘管全美平均汽油價格回落至每加侖4.98美元，相信只會一瞬即逝。

是實上，美國個別州份的汽油價格遠高過每加侖5美元。據GasBuddy資料顯示，加州平均汽油價格達到每加侖6.39美元，預計其他地區很可能在未來幾個月，也會升至該水平。摩根大通分析師之前曾預測，8月底美國平均汽油價格為每加侖6美元。美國汽車協會(AAA)發言人透露，根據該會數據示，美國已經有近20個州的平均汽油價格最少達到每加侖5美元。

GasBuddy認為，汽油價格高漲最大原因，是夏季旅遊季節的需求增加。俄羅斯入侵烏克蘭亦令到原油供需進一步失衡。此外，煉油產能下降也推升了汽油價格。

在美國平均汽油價格觸及每加侖5美元的歷史高位之際，大西洋對岸的英國及歐洲面對的情況更為嚴峻。英國民眾為油箱55公升的自家汽車加滿油需要超過100英鎊(約980港元)，或每公升1.82英鎊(約17.8港元)，為史上首見。

然而，英國不是歐洲汽油價最貴的國家。截至5月30日，丹麥每公升汽油價格達到2.05英鎊，為歐洲最貴；其次是希臘和德國，英國空前高價亦僅是第4位。