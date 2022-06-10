駿隆：5月份強積金人均賺1168元　今年首錄正回報

財富管理顧問公司駿隆表示，截至5月31日的5月份，駿隆強積金綜合指數升逾1點或0.5%，為今年首個月錄得正回報，當中中港股票基金受惠於解封和政策利好消息較多，表現最佳，5月強積金人均回報1,168元。今年首5個月，強積金每人平均蝕26,638元。

立法會剛通過取消強積金對沖條例草案，駿隆執行董事王玉麟表示，新安排加強了打工仔退休儲備的保障成效，成員更應因此加強積金管理，爭取更佳回報以累積更多退休儲備。僱主方面，因取消強積金對沖或會令成本逐澌增加，但法例實施前之強積金仍可對冲，呼籲僱主應選擇表現更佳的強積金計劃供員工選擇，回報提高變相可減低僱主成本，以達僱主員工雙贏局面。

王提醒，投資市場短期波伏較大，若過度轉換基金更會蒙受損失，建議投資者為強積金安排長線退休投資的部署。駿隆預期未來一年市場較波動，投資者應謹慎投資。預期市場升跌受美國加息、環球通脹升溫、俄烏戰爭票穩定性以及中國疫情發展等數大因素影響。在美國加息周期，投資者要謹慎投資債券市場，預期債券回報表現未必理想。較保守的投資者可將資產轉移至強積金保守基金，減低資產虧損機會。投資年期較長的強積金成員可考慮轉入股票市場作長線退休投資。