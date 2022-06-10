【高盛推介】騰訊阿里齊回吐 資金兩邊部署
2022年06月10日 10:56
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高盛(亞洲)有限責任公司：G7物聯與易流科技宣布已在今年第1季度完成合併，當中騰訊及阿里巴巴為股東。騰訊昨(9日)曾突破400港元關口，收市升約0.9%，今(10日)早則回吐，最低見383元。
阿里昨突破110元水平，收市跌約2.3%，今早回吐，最低見107元。有報道引述消息指，螞蟻集團已獲初步批准重啟IPO，並計劃最早下月在上海及香港提交初步招股書。
觀察個股輪證資金流向，昨日流入牛證的資金較集中在365元收回區域的產品。本周二(7日)至本周四皆錄得資金流入，合共約4,080萬元。
阿里方面，上周四(2日)至本周三(8日)共錄得約2,260萬元資金流入好倉後，昨日獲資金轉向沽出。淡倉方面，本周一(6日)至本周四皆錄得資金流入，合共約3,400萬元。
觀察港股通資金流向，可見昨日北水沽出騰訊，錄得約8.6億元資金淨賣出。
投資者如看好騰訊，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價400至460元間、3個月期以上產品中，槓桿最高之一的騰訊購(14612)。貼價選擇可留意年期約3個月的騰訊購(16569)。牛證方面的貼牛選擇可留意騰訊牛(50628)，遠牛選擇可留意騰訊牛(50014)，與現價有約25及40元收回距離。
騰訊購(14612)，行使價459.08元，2022年09月13日到期，實際槓桿9.7倍，行使價400至460元間、3個月期以上產品中，槓桿最高之一。
騰訊購(16569)，行使價411.08元，2022年09月08日到期，實際槓桿7.7倍，貼價
騰訊牛(50628)，收回價365元，行使價362.2元，換股比率500，槓桿比率13.0倍，相近收回價貼牛中街貨最低。
騰訊牛(50014)，收回價350元，行使價347.2元，換股比率500，槓桿比率8.8倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
騰訊沽(16152)，行使價320元，2022年09月22日到期，實際槓桿7.4倍，貼價、行使價320及400元間、3個月期以上產品中，槓桿最高。
騰訊熊(56567)，收回價420元，行使價423元，換股比率500，槓桿比率11.5倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
投資者如看好阿里，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約3個月的低面值阿里購(23157)。貼價選擇可留意年期約2個月的阿里購28073。牛證方面可留意屬遠牛的阿里牛(69323)，與現價有約20元收回距離。
阿里購(23157)，行使價130.1元，2022年08月25日到期，實際槓桿6.3倍，高槓桿、低面值。
阿里購(28073)，行使價119.38元，2022年08月24日到期，實際槓桿5.9倍， 貼價。
阿里牛(69323)，收回價90元，行使價88元，換股比率100，槓桿比率4.9倍，相近收回價遠牛中街貨較低。
投資者如看淡阿里，認沽證方面可留意年期約4個月，屬貼價的低街貨阿里沽17851。熊證方面可留意屬遠熊的阿里熊67484，與現價有約20元收回距離。
阿里沽(17851)，行使價88.83元，2022年10月24日到期，實際槓桿3.6倍，貼價、低街貨。
阿里熊(67484)，收回價130元，行使價132元，換股比率100，槓桿比率4.8倍，近20元收回距離遠熊。
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