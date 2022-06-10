【高盛推介】騰訊阿里齊回吐　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：G7物聯與易流科技宣布已在今年第1季度完成合併，當中騰訊及阿里巴巴為股東。騰訊昨(9日)曾突破400港元關口，收市升約0.9%，今(10日)早則回吐，最低見383元。

阿里昨突破110元水平，收市跌約2.3%，今早回吐，最低見107元。有報道引述消息指，螞蟻集團已獲初步批准重啟IPO，並計劃最早下月在上海及香港提交初步招股書。

觀察個股輪證資金流向，昨日流入牛證的資金較集中在365元收回區域的產品。本周二(7日)至本周四皆錄得資金流入，合共約4,080萬元。

阿里方面，上周四(2日)至本周三(8日)共錄得約2,260萬元資金流入好倉後，昨日獲資金轉向沽出。淡倉方面，本周一(6日)至本周四皆錄得資金流入，合共約3,400萬元。

觀察港股通資金流向，可見昨日北水沽出騰訊，錄得約8.6億元資金淨賣出。

投資者如看淡阿里，認沽證方面可留意年期約4個月，屬貼價的低街貨阿里沽17851。熊證方面可留意屬遠熊的阿里熊67484，與現價有約20元收回距離。

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