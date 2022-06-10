【高盛推介】港交所靠穩　股價於重要水平整固

高盛(亞洲)有限責任公司：港交所及友邦近日表現靠穩，港交所於本周三(8日)曾高見362.8港元，突破2個月高位，惟昨(9日)起高位回吐，半日報350.8元，跌約1.2%，於350元大關整固。有券商在港交所公布今年首季業績後，基於盈利預測調整而下調目標價至430元，然而維持「增持」評級。

友邦在本周二(7日)亦曾升見83.55元，突破2個月高位，近日則回吐至80元水平整固，最低見79.6元，半日報80.6元，跌約2.1%。

觀察個股輪證資金流向，本周三錄得約200萬元資金流入港交所好倉後，昨日見資金轉向沽出，今早再度見資金流入好倉。

友邦方面，本周一(6日)至本周四皆錄得資金流入淡倉，合共約170萬元。

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