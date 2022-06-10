【高盛推介】港交所靠穩 股價於重要水平整固
2022年06月10日 12:05
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高盛(亞洲)有限責任公司：港交所及友邦近日表現靠穩，港交所於本周三(8日)曾高見362.8港元，突破2個月高位，惟昨(9日)起高位回吐，半日報350.8元，跌約1.2%，於350元大關整固。有券商在港交所公布今年首季業績後，基於盈利預測調整而下調目標價至430元，然而維持「增持」評級。
友邦在本周二(7日)亦曾升見83.55元，突破2個月高位，近日則回吐至80元水平整固，最低見79.6元，半日報80.6元，跌約2.1%。
觀察個股輪證資金流向，本周三錄得約200萬元資金流入港交所好倉後，昨日見資金轉向沽出，今早再度見資金流入好倉。
友邦方面，本周一(6日)至本周四皆錄得資金流入淡倉，合共約170萬元。
投資者如看好港交所，認購證方面的貼價選擇可留意年期約3個月的港交購(28762)。高槓桿選擇可留意年期約3個月的低面值港交購(12525)。高對沖值的選擇可留意年期約3個月的港交購(11196。牛證方面可留意屬遠牛的港交牛54354，與現價有約30元收回距離。
港交購(28762)，行使價388.2元，2022年09月22日到期，實際槓桿10.5倍，貼價。
港交購(12525)，行使價399元，2022年08月30日到期，實際槓桿12.8倍，高槓桿、低面值。
港交購(11196)，行使價368元，2022年09月13日到期，實際槓桿10.2倍，高對沖值。
港交牛(54354)，收回價320元，行使價318元，換股比率500，實際槓桿10.7倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
港交沽(11188)，行使價300元，2022年09月13日到期，實際槓桿11.2倍，高槓桿。
港交熊(52175)，收回價380元，行使價382元，換股比率500，實際槓桿10.1倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
投資者如看好友邦，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約3個月的低街貨友邦購(12917)。貼價選擇可留意年期約6個月的友邦購(23161)。牛證方面可留意屬貼牛的友邦牛(50015)，與現價有約5元收回距離。
友邦購(12917)，行使價88元，2022年09月23日到期，實際槓桿11.1倍，高槓桿、低街貨。
友邦購(23161)，行使價85.05元，2022年12月20日到期，實際槓桿7.2倍，貼價、中長期。
友邦牛(50015)，收回價75元，行使價74.4元，換股比率100，槓桿比率12.7倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
投資者如看淡友邦，認沽證方面的貼價選擇可留意年期約6個月的低街貨友邦沽(12479)。高槓桿選擇可留意年期約3個月的低街貨友邦沽16106。熊證方面可留意屬遠熊的友邦熊(67589)，與現價有約10元收回距離。
友邦沽(12479)，行使價80元，2022年12月21日到期，實際槓桿5.0倍，貼價、中長期、低街貨。
友邦沽(16106)，行使價60元，2022年09月22日到期，實際槓桿9.5倍，高槓桿、低街貨。
友邦熊(67589)，收回價90元，行使價90.6元，換股比率100，槓桿比率7.4倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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