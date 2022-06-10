美國對Tesla自駕系統調查升級　 或需召回83萬輛車

外媒報道，自去年8月啟動初步調查後，美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)於周四(9日)發表聲明，將針對特斯拉(Tesla)自駕系統「Autopilot」的調查升級為工程分析(engineering analysis)，調查範圍擴大至多達83萬輛，在美國已售出的Model Y、Model X、Model S及Model 3等四種型號電動車，或將會回收相關車輛。

本次調查是根據2018年1月至2022年1月期間發生的交通事故，意外一共造成15人受傷及1人死亡。根據法醫報告，發生意外時駕駛雙手都有放在方向盤上，並依照系統指示操作，因此調查重點在於了解Autopilot會在多大程度上破壞駕駛監督其駕駛行為的有效性。Autopilot設計目的是藉由人工智慧為駕駛導航路線，並偵測其他車輛避免碰撞，系統會指示駕駛者要注意路況，並將手放在軚盤上。

NHTSA同時對幽靈煞車(phantom braking)現象展開調查，該現象意指在自駕模式下的自主煞車現象。儘管尚未因此發生任何交通事故，NHTSA也收到超過750宗投訴，該機構已要求Tesla針對該問題提供相關資訊。