Vision Deal冀兩年半完成收購　睇好本地SPAC前景

Vision Deal收購目標主要是智能汽車技術或具備供應鏈及跨境電商能力的公司。衛認為，汽車行業新能源化、智能化不可逆轉的趨勢，公司傾向收購汽車上游產業，而非汽車製造。另相信具供應鏈及跨境電商能力的公司，有國際化的能力。雖然科技、消費等行業有泡沫，惟階段性的泡沫爆破讓市場回歸理性，長遠對投資有利，強調會利用過往的收購經驗，物色最合適目標。

本港今年起容許SPAC上市，衛直言，在港發起SPAC不會是一次性，未來再在本港發起更多SPAC。雖然香港資本市場正面臨多項挑戰，但市場不缺優質資產，香港SPAC市場供不應求，美國則相反，而隨着市場發展愈來愈成熟，De-SPAC的效率將會加快，形容現時是本港SPAC市場「最佳時刻」。

美國市場近年SPAC蜂湧而至，被問到收購資產會否出現競爭。他認為，香港與美國兩地SPAC市場，不會互相競爭收購目標。因為只有考慮赴美上市的企業才會選擇在美上市的SPAC。

Vision Deal行政總裁馮林補充，美國SPAC的規模由3,000萬至10億美元不等，收購目標主要針對正高速發展、處於早期階段公司，而香港SPAC上市門檻較高，規模至少10億港元(約1.3億美元)，收購目標須合符主板上市要求，是針對發展更成熟的公司。

香港發展SPAC市場較美國等主要市場慢，衛認為，這有助香港學習其他市場的經驗，更靈活地設計SPAC上市機制，看好本港SPAC發展前景。