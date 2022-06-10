道期牛皮　油價企120美元

●美匯指數報103.18；港匯見7.8489；離岸人民幣(CNH)報6.6964；美元兌日圓報133.74；歐元企1.0623，英鎊處1.2477。金價報1,846美元。布油報122.39美元，紐油報120.88美元。比特幣企3萬美元水平。道指期貨跌9點。

●市後關注點

19:45 歐洲央行公布6月議息結果

20:30 美國當周首次申領失業救濟人數

●恒生指數全日收報21,806點，跌62點或0.29%。國企指數收報7,609點，升3點或0.04%；科技指數收報4,826點，升76點或1.62%。主板成交1,803億港元。恒指全周累漲724點或3.43%；科指累漲428點或9.73%。

-嗶哩嗶哩首季虧損擴大，股價曾挫14%，大摩及瑞信看淡。

-Vision Deal冀兩年半完成收購，睇好本地SPAC前景。

●中國經濟：

-內地5月通脹維持2.1%，PPI升6.4%符預期。

-渣打料內地本月5成機會下調MLF利率。

-中國5月新增貸款1.89萬億人民幣，遠勝預期。

●美國對Tesla自駕系統調查升級，或需召回83萬輛車。

●聯合國：去年全球FDI恢復至疫前水平，港流入量排第三。

●對沖基金大佬警告美股未跌夠，已轉揸呢類商品...

●駿隆：5月份強積金人均賺1,168元，今年首錄正回報。

●蘋果及三星停止在俄售手機，內地品牌「執死雞」。

●秘魯央行加息0.5厘，符預期。

●Sensor Tower：內地手遊發行商收入仍由騰訊稱王。