證監會就《證券及期貨條例》內與執法相關建議修訂諮詢

香港證監會就《證券及期貨條例》內與執法相關的建議修訂，展開為期兩個月的諮詢，至8月12日止，有關修訂使證監會能夠採取更有效的執法行動。

有關修訂將擴闊《證券及期貨條例》的某些條文的涵蓋範圍，以擴大證監會可根據第213條針對受規管人士而申請作出補救及其他命令的基礎。這些修訂亦使證監會能夠處理在香港作出涉及境外上市證券的內幕交易，及在其他地方作出涉及香港上市證券的內幕交易。

其他修訂包括釐清《證券及期貨條例》第103(3)(k)條的豁免，使擬只出售予專業投資者的投資產品的廣告，在未經證監會認可的情況下，僅可向事先已獲中介人透過其認識你的客戶及相關程序識別為專業投資者的專業投資者發出。

證監會行政總裁歐達禮(Mr Ashley Alder)表示，有效的執法對保障香港金融市場的廉潔穩健十分重要。證監會不時檢視本會的賦權法例，確保證監會具有適當的監管措施，以保障投資者的利益及維持本港市場的質素。

值得留意的是，是次建議計劃將監管擴大至在港發生的境外上市證券或衍生工具進行的內幕交易，基於現行的民事及刑事制度並不適用於有關罪行，亦沒有明文訂明適用於就香港上市證券或其衍生工具而在香港以外地方干犯構成內幕交易的任何作為，導致證監會一直只能夠透過向相關司法管轄區的證券規管機構提供情報，來處理涉嫌個案，惟非解決嚴重的境外上市證券或其衍生工具內幕交易案的策略。

隨着全球金融市場之間的相互連繫愈趨緊密，證監會必須確保證監會有權力打擊跨境證券罪行及市場失當行為，從而維護香港金融業界及市場的廉潔穩健和聲譽，並堵塞現行法例上的漏洞。