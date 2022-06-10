市建局西營盤重建項目今起招標
2022年06月10日 17:08
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市區重建局公布，西營盤崇慶里/桂香街重建項目於周五(10日)招標，截標日期為7月11日。
該項目早前收到34份意向書，是次全數發展商均獲邀入標競投，有份提交意向包括新鴻基地產(00016)、信和置業(00083)、長實集團(01113)、恒基地產(00012)等大型發展商。另中國海外發展(00688)、鷹君(00041)、保利置業集團(00119)、遠東發展(00035)、其士國際(00025)、華懋、爪哇控股(00251)、英皇國際(00163)、泛海集團(00129)、資本策略地產(00497)等中小型及中資財團亦有參與。
資料顯示，上述項目地盤面積約11,596方呎，可建總樓面約94,766方呎，預計提供約165個單位，市場估值約12.8億至16.1億元，樓面呎價約1.35萬至1.7萬元。
市建局指出，項目將透過地盤規劃及設計，藉以提升現有崇慶里兒童遊樂場的可達性，並改善從德輔道西和桂香街通往本項目的現有行人網絡。成功取得本項目的發展商，須按發展協議中列明的標準與品質、可持續發展和智能系統的要求，興建新發展項目，以提供一個可持續發展的生活環境。