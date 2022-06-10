市建局西營盤重建項目今起招標

市區重建局公布，西營盤崇慶里/桂香街重建項目於周五(10日)招標，截標日期為7月11日。

資料顯示，上述項目地盤面積約11,596方呎，可建總樓面約94,766方呎，預計提供約165個單位，市場估值約12.8億至16.1億元，樓面呎價約1.35萬至1.7萬元。

市建局指出，項目將透過地盤規劃及設計，藉以提升現有崇慶里兒童遊樂場的可達性，並改善從德輔道西和桂香街通往本項目的現有行人網絡。成功取得本項目的發展商，須按發展協議中列明的標準與品質、可持續發展和智能系統的要求，興建新發展項目，以提供一個可持續發展的生活環境。