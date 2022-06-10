【新盤追擊】恒地必嘉坊　發揮市區新地標優勢

都市人置業，首選都是市區樓盤，因為不論起居飲食，以至返工返學都快人一步，不過市區新盤向來罕有，發展商要絞盡腦汁，方可發展具規模的項目。據美聯物業區域聯席董事殷勒麟表示，市區靚地供應有限，發展商要覓地，只能積極於黃金地段進行收購重建，當中紅磡為本港中心地帶，又是交通樞紐，並且鄰近多個商業及旅遊核心，往往能吸引到發展商垂青，所以區內不時有舊樓重建項目；而近年最曯目的，莫過於恒基地產以歷時20年，於紅磡的黃埔街、機利士南路、寶其利街及必嘉街的收購活動。

由恒基地產發展的紅磡必嘉坊，正正橫跨這四條街道，屬於本港近30年最大型私人發展商999年地契市區舊樓重建計劃，項目設有9幢住宅大樓，合共提供約2,800伙，分3階段發展，首階段Baker Circle One，由3座物業組成，當中第一期必嘉坊·曦匯(Baker Circle·Dover)，共提供324伙，間隔由開放式至3房，實用面積由180至約569方呎，主打1房戶。

必嘉坊坐落市區黃金地段，交通絕對是必嘉坊賣點之一，坐擁3個港鐵站口，由項目步行5至9分鐘就可以分別到達黃埔站、紅磡站以及何文田站，盡攬觀塘綫、屯馬綫、東鐵綫3綫優勢。美聯殷勒麟補充，紅磡的交通選擇眾多，鐵路網絡完善，最新的東鐵綫過海段已經通車，由紅磡站經會展站到金鐘站，都僅約7分鐘；而紅磡站還有直通車往返內地；同時又是紅磡過海隧道出入口，區內周圍都有巴士及小巴路線，紅磡名副其實的交通樞紐。

至於日常生活購物，必嘉坊的商業群亦是另一個賣點，總樓面面積約16.8萬方呎，組成全新的大型消閒天地，不可不提當中一條長約1公里的「立體步行街」，較灣仔利東街重建項目長逾一倍；除此之外，必嘉坊附近亦有大大小小商場，例如黃埔天地、聚寶坊等。至於家長最關心的校網，項目小學屬於35校網，中學則是九龍城區名校包括喇沙書院及瑪利諾修院學校中學部等。

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