金管局阮國恒：首4月銀行存款及貸款溫和增長

銀行公會例會後見記者，金管局副總裁阮國恒表示，11月初將會邀請多家國際大行來港舉行峰會，目前已經開展準備工作，亦開始向一些受邀機構發信，目前收到的反應頗為正面。

本港銀行業表現穩健，首4個月無論存款及貸款都有溫和增長，以年率化計算，貸款錄得1.6%增長。惟早前內地房地產企業債務爆煲事件的陰霾猶在，影響港銀的特定分類貸款比率。就今年首季，相關比率為0.98%，按季增0.1個百分點，阮氏預計，在第5波疫情的影響，以及內房的餘波之下，在今年餘下日子，相關比率仍然有上升壓力，提醒銀行小心管理信貸風險。

銀行公會主席禤惠儀則簡介引入多家個人信貸資料服務機構(MCRA)的最新進展。她稱，信貸資料平台系統建設已於5月底基本完成，預料平台將於年底開始投入服務。

現正進入系統測試階段參與測試的機構，包括3家入圍的信貸資料服務機構，即諾華誠信、壹賬通金融科技及環聯信貸、銀行及持牌放債人在内的信貸提供者和平台營運機構香港銀行同業結算公司。

在MCRA模式下，消費者有權選擇每12個月在任何一間(甚至所有3間)信貸資料服務機構免費索取一份信貸報告，以了解個人信貸情況。