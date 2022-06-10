【一手盤攻略】紅磡必嘉坊·曦匯　都市新地標

位處九龍核心地段的紅磡，每有地皮推出都被受追捧，皆因區內配套及交通都十分成熟，更是中產集中地。當中由恒基地產發展的必嘉坊，涉及四條街共超過100萬方呎總樓面，項目屬本港近30年來，最大型999年地契市區舊樓重建計劃。必嘉坊分為3期，涉及9座住宅大樓，提供約2,800伙，其中Baker Circle One的第一期名為必嘉坊·曦匯，位於機利士南路及寶其利街交界，1座住宅大樓共涉324伙，實用面積由180方呎起，以1房為主打。

中原副區域營業經理黎浩棠透露，紅磡除了位處九龍城區頂級校網之內，區內交通更是四通八達，單是鐵路網絡便坐擁三站優勢，步行前往黃埔站、何文田站或紅磡站只需約5至8分鐘，經紅磡東鐵綫穿梭過海，前往新落成的會展站，或者超級轉車站的金鐘站，只需5至7分鐘車程，加上區內陸續有更多甲廈落成，未來紅磡將會迎來大變「新」。

必嘉坊附近雲集大大小小的商場，未來更設16.8萬方呎商場，以及逾800米長的商業步行街，引進不同食肆、商舖及消閒空間，料成為紅磡新熱點，想知道更多項目資訊，立刻收看影片！