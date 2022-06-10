沙田中價樓錄蝕讓　三房戶4年損手49萬離場

沙田中價屋苑都錄「蝕本」成交，區內帝堡城三房單位，放盤9個月，減價91萬元，以1,169萬元售出，原業主持貨約4年帳面蝕49萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21杏花邨鄭智鐘表示，柴灣杏花邨47座高層4室，實用面積約547方呎，兩房間隔，鑽石型廳設計，今年4月初起放租，月租叫價1.75萬元，現減租至1.65萬元獲承租，減幅約近6%，呎租約30.2元。

●利嘉閣武秉強指，小西灣藍灣半島9座低層H室，實用面積約591方呎，套三房間隔，享海景，以970萬元易手，呎價約16,413元，原業主於2006年9月以約329萬元購入，持貨約16年帳面獲利641萬元，升幅約1.9倍。

●中原陳凱超稱，筲箕灣柏匯低層H室，實用面積約209方呎，開放式間隔，望樓景，以1.06萬元租出，呎租約51元，業主於2021年以436萬元買入。

●美聯盧浩表示，北角城市花園13座低層C室，實用面積約798方呎，套三房間隔，叫價約1,280萬元，議價後以1,200萬元成交，呎價約15,038元，新買家為同區租客。

●世紀21北山嚴智贇指，房協大坑龍濤苑2座高層D室，實用面積約531方呎，兩房間隔，成交價約達880萬元，呎價約16,573元，，新買家為區外投資客。

●美聯唐美珍透露，鴨脷洲南灣6座中層C室，實用面積約764方呎，套三房及儲物房間隔，獲換樓客以1,840萬元成交，呎價約24,084元，原業主於2010年8月以約1,212.7萬元購入，轉手帳面獲利約627.3萬元，物業升值約52%。

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九龍區

●世紀21富山劉倩彤表示，鑽石山星河明居D座高層1室，實用面積約593方呎，原則三房現已改為兩房，以1,028.8萬元成交，呎價約17,349元，單位原先叫價為1,098萬元，放盤一個半月，最終減價約近70萬成交，減幅約6.3%售出。

●香港置業曾家輝透露，旺角利奧坊．凱岸1座低層E室，實用面積約309方呎，一房連儲物室間隔，以約1.5萬元放租約1個月後，即吸引同區客洽詢，經議價後減價至以1.3萬元租出，呎租約42.1元。

●香港置業文愛玲表示，奧運站海桃灣2座高層B室，實用面積約792方呎，三房間隔連工作間，享海景，以約3.8萬元放租約3星期後，接獲同區客洽詢，議價後減2,000元，以3.6萬元租出，呎租約45.5元。

●香港置業魏澤華指，西南九龍匯璽2B座中高層K室，實用面積約441方呎，兩房間隔，享全海景，業主以2.6萬元放租約兩星期，減價2,000元，以2.4萬元租出，呎租約54.4元，新租客為單身人士，睇樓兩次後決定承租。

●美聯黃永財稱，長沙灣碧海藍天5座高層H室，實用面積約588方呎，三房間隔，吸引換樓客承接，成交價1,150萬元，呎價約19,558元，上述單位原業主於2012年5月以約626萬元購得，轉手帳面獲利524萬元，升值約84%。

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新界區

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田帝堡城6座中層B室，實用面積約836方呎，套三房連工人房間隔，望山景，叫價1,260萬元，放盤9個月，減幅約7.2%，獲買家以1,169萬元承接，呎價約13,983元，原業主於2018年4月以1,218萬元購入，帳面蝕49萬元。

●世紀21奇豐吳元利表示，沙田第一城22座低層B室，實用面積約515方呎，套三房間隔，望園景，放盤時叫價788萬元，放盤2個月，減價68萬至720萬元獲買家承接，減幅約8.6%，呎價約13,981元。

●中原歐偉基指，沙田碧濤花園6月錄約2宗買賣，包括2期嘉麗閣低層A室，實用面積約657方呎，套三房間隔，放盤時開價約768萬元，議價後以755萬元獲承接，呎價約11,492元，新買家為區內換樓客。

●中原黃宏超表示，東涌區6月暫錄約6宗二手買賣，較上月同期約18宗明顯減少，映灣園本月暫錄4宗，該盤12座中層C室，實用面積約563方呎，兩房間隔，享山景，開價760萬元，經議價後，以730萬元沽出，呎價約12,966元，新買家為上車客。

●利嘉閣彭錦添稱，青衣盈翠半島11座低層D室，實用面積約529方呎，兩房間隔，成交價968萬元，呎價約18,299元，原業主於2000年9月以約320萬元購入，持貨約22年帳面升值約648萬元，物業升值約2倍。

●利嘉閣鄺皓聰指，青衣居屋海悅花園2座高層J室，實用面積約590方呎，三房間隔，望內園景，已補價自由市場開價785萬元，最終減價至775萬元沽出，呎價約13,136元，屋苑目前約有28個放盤，入場費由490萬元起。

●中原葉津榮表示，屯門區6月累錄約40宗二手買賣，與上月相若，卓爾居本月暫錄得3宗，屋苑1座高層A室，實用面積約512方呎，兩房間隔，叫價760萬元，放盤1日極速獲買家承接，成交價753萬元，呎價約14,707元，新買家為上車客。

●祥益袁思賢稱，屯門居屋兆山苑E座高層6室，實用面積約546方呎，兩房間隔，新買家為外區換樓客，考慮屋苑鄰近子女學校，方便上學，加上原業主有12萬元議幅，決定於已補價自由市場以478萬元購入自用，呎價約8,755元。

●祥益林偉光表示，屯門彩華花園A座低層5室，實用面積約420方呎，兩房間隔，放租不足48小時，即獲客人承租，新租客為區內客，表示熟悉區內環境，並願意預繳半年租金，減租1500元，至1.1萬元租出，呎租約26.2元。

●美聯林曉丹透露，元朗信發大廈本月首宗二手買賣，單位為高層E室，實用面積415呎，兩房間隔，附近從商的買家，由於不想再爲他人供樓，眼見上址單位就近公司，加上屋苑維修工程即將完成，由租客轉買家，斥資518萬元購入，呎價約12,482元。

●中原王勤學表示，元朗屏山瑋珊園6座低層C室，實用面積約807方呎，套三房連儲物房間隔，附連車位，叫價758萬元，議價後以745萬元沽出，呎價約9,232元，新買家為家庭客。

●中原蔡堅濤稱，粉嶺上水區6月暫錄約11宗二手買賣，粉嶺中心C座低層6室，實用面積約513方呎，三房間隔，開價約630萬元，議價後以590萬元獲承接，呎價約11,501元，新買家為用家。

●中原梁廣成指，大埔翡翠花園單號屋，實用面積約1,765方呎，套三房間隔，開價約3,600萬元，議價後以3,438萬元易手，呎價約19,479元，原業主於2014年以3,300萬元購入，持貨約8年帳面獲利138萬元離場，期內僅升值約4.2%。

●中原許秋偉表示，火炭駿景園6座低層E室，實用面積約1,373方呎，套三房及工人套房間隔，開價約1,850萬元，議價後以1,770萬元易手，呎價約12,891元。

●世紀21奇豐李仕明透露，大圍盛世3座北翼低層B室，實用面積約787方呎，套三房間隔，最終以1,297萬元沽出，呎價約16,480元，原業主於2012年1月以722萬元購入，持貨約10年帳面獲利575萬元，期內升值約80%。

●世紀21奇豐蔡蓓稱，馬鞍山翠擁華庭9座低層C室，實用面積約809方呎，三房間隔，望山景，原先開價1,050萬元，放盤半年，減幅約6.9%，減價72萬元，以978萬元獲買家承接，呎價約12,089元。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山區6月暫錄約26宗買賣，較上月同期錄約32宗減少，居屋錦豐苑F座低層1室，實用面積647方呎，三房間隔，已補價自由市場開價約740萬元，議價後以700萬元易手，呎價約10,819元。

●中原柯勇稱，將軍澳海翩滙7座中層G室，實用面積約856方呎，套三房間隔，另設儲物房，擁向海市景，以1,478萬元易手，呎價約17,266元，原業主於2016年10月以1,011萬元購入，持貨即約6年帳面獲利467萬元，期內升值約46%。

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