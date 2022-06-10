Yen價狂跌惹日政府央行干預　專家稱難改跌勢

日圓於4月時曾貶至20年低，當時日本央行仍堅持「放水」，無意出手干預，堅稱日圓疲弱有助該國經濟，後來日圓雖輕微回升，但近日再度創20年新低，惟今次引來日本政府與央行罕有發表共同聲明，強烈警告或出手「救Yen」。

周五(10日)日圓回升，曾最多升0.73%，日圓兌每美元曾高見133.38，惟離2022年1月31的135.2歷史低位僅差之毫釐，每百日圓曾最多兌5.88港元。日本財務省、日本央行，以及日本金融廳周五在會議後發表共同聲明指，注意到近期日圓大幅貶值，並關注最近外匯市場走勢。

上述三間機構共同舉行會議並不常見，通常是因出現大幅市場波動，而向市場發出警號，且精準地對貨幣走勢提出警告，並發出聯合聲明更屬罕見。外媒報道，日本政府最高匯率事務官員、財務省財務官神田真人表示，該國政府將「運用所有選項做出靈活回應」，但拒絕透露是否可能會與其他國家商談聯手干預市場。

伊藤忠研究首席經濟師Atsushi Takeda表示，當日圓兌每美元跌穿135水平，甚至開始放任地下跌，屆時日本政府將需要出手干預，惟美國不見得會施予援手，因行動對該國未見有任何好處，故只有日本獨自支持日圓向上。

外媒引述新加坡銀行外匯策略員Sim Moh Siong則指，最有可能減慢日圓貶值的因素為日本央行改變貨幣政策，惟暫時仍未有迹象顯示該行擔心通脹或貶值對經濟造成的影響。他又指，這份聯合聲明更多像是「出口術」，僅口頭干預，並不確定是否能構成任何行動，或對日圓帶來任何影響，意味日本實際出手干預外匯市場機會極微。

另外，歐洲央行亦加入緊縮幣策陣營，宣布7月將實行繼2011年以來首度加息，Quant Insight認為，雖然知道量化寬鬆施正退場，央行亦提及將提出應變方案，但缺乏細節說明，令人失望。歐元兌美元昨仍偏軟，最低見1.0573。