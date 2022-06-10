美國家庭財富大減4萬億　投資大佬：美股或再暴跌25%

美國5月消費物價指數(CPI)按年升8.6%，不但高於預期8.2%，更續創1981年12月以來最高。考慮到首季美國家庭淨財富(即淨資產減去負債)罕見地按季減少5,439億美元(約4.2萬億港元)，當物價升溫遇上荷包縮水，依靠消費為主的美國經濟恐怕將失去增長動力。隨着聯儲局繼續加息以平抑通脹，更恐引發新一輪股市暴跌，金融市場與經濟一同插水！

美股周五延續跌勢，道指跌772點，報31,499點；標指跌106點，報3,911點；納指跌370點，報11,384點。

安聯首席經濟顧問埃利安認為，通脹數據實際上仍未見頂，又謂聯儲局應貫徹收緊貨幣政策的行動，否則若「斷斷續續地加息，可能會令不必要的滯脹持續下去」。他所指的滯脹，即經濟增長陷於停頓甚至倒退，而通脹持續飆升的情景。

雖然加息乃是遏制通脹的必要手段，不應停止，但若操之過急同樣會損害經濟，並連累股市。國際大鱷索羅斯前「軍師」、著名對沖基金經理德魯肯米勒警告，美股已踏入熊市6個月，極可能仍漫漫長路，因聯儲局料以更激烈的手法對抗通脹，明年經濟恐衰退，未來半年將伺機沽空美元，並透露持有原油、金、銅等商品，呼籲投資者遠離股市。

全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)聯席投資總監Greg Jensen也表示，若聯儲局出盡全力將通脹降低至2%目標，美股可能會從目前水平暴跌25%。他認為，通脹壓力將迫使當局採取更激進手段，加息幅度可能超出華爾街預期，並打擊經濟及財務表現較差的企業。

花旗環球財富投資總監David Bailin亦警告︰「若聯儲局加息過高、過快，同時減少市場流動性，衰退就會隨之而來。」他續指，由於通脹受壓力，消費者正縮減非必需品支出，轉而買耐用品 ，「我們的投資組合已明顯向耐用消費品傾斜」。

不過，他同時注意到一些推動通脹回落的利好信號，比如先前大型零售商Target出現庫存過剩，反映供應回升及需求下降，同時意味疫情期間不斷推高物價的供應鏈問題「可能已不再是問題」。他認為，供應和需求的自然調節或能消除部分通脹壓力。

另一反映美國經濟存隱憂的是，聯儲局最新公布的家庭及非牟利機構淨財富數據，該數據於今年首季跌至149.27萬億美元，按季減0.36%。雖然以百分比計跌幅不大，但卻是2020年以來首度下跌，同樣預示美國人的消費支出恐已見頂。季內家庭持有的股票價值減少3萬億美元，惟未償還債務卻按年大增8.3%，至183萬億美元。