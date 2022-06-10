一手樓湧現　紅磡盤首價單折實呎價2.38萬元

市區新盤接連開價，紅磡重建項目以折實平均呎價23,888元，推出首批68個單位。當中，202方呎的開放式戶折實售價由約467萬元起。另一邊廂，同樣主打一房單位的屯門項目亦已上載樓書，隨時下周出擊。

●紅磡必嘉坊‧曦匯開價 首批折實平均呎價23,888元

售價方面，提供最高5%折扣後，折實售價介乎466.83萬至867.35萬元，折實呎價由22,982至25,039元。林續指，是次定價屬「後疫情價」。是次入場單位為6樓E室，實用面積202方呎，折實呎價約23,110元。

●屯門掃管笏飛揚上載樓書 最細一房263方呎起

樓盤每層設10伙，並提供兩部升降機。當中，最細的單位為第2座的F室，實用面積263方呎，設開放式廚房。而最大的單位為第2座22樓E室，實用面積722方呎，連647方呎天台。另外，該盤設有137個住客停車位。而項目預計關鍵日期為2024年3月底。

●沙田瓏珀山第2期四房連花園戶3,310萬沽

豪宅新盤交投加快，新鴻基地產( 00016 )旗下的沙田瓏珀山第2期，周五(10日)錄得本月首宗成交，透過招標沽出King Tower 1的6樓Garden Suite B室，實用面積1,352方呎，採四房間隔，廚房內設連廁工作間，客飯廳外連737方呎私人花園，成交價3,310.8萬元，呎價約24,488元。資料顯示，該盤自4月底推售至今累沽13伙，套現逾3.1億元。

同時，項目最新上載銷售安排，落實下周二(14日)起招標推售46伙，單位實用面積介乎948至1,977方呎，招標期至7月31日，期間每日下午4時招標，下午5時截標。

●啟德MONACO MARINE單日暫沽6伙

發展商加快推盤搶客，會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，周五(10日)暫售6伙，並套現9,874.2萬元。

上述單位包括5個低座及1個高座單位，實用面積由425至768方呎，成交價1,102.9至1,990.7萬元，呎價約24,949至29,974元。當中，低座A座地下C室，為實用面積740方呎的三房單位，連196方呎花園，成交價1,990.7萬元，呎價約26,901元。

●西南九龍維港滙II四房戶售2,938萬元

●何文田Prince Central單日錄2宗成交 吸金逾2,362萬元

●何文田晟林兩房呎價約23,222元

何文田喇沙利道晟林最新透過招標沽出15樓A室，為實用面積419方呎的兩房間隔，成交價為973萬元，呎價約23,222元。

●馬頭角瓏碧一房售905.5萬元

●青衣薈藍開放式戶呎價約23,714元