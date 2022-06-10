一手樓湧現 紅磡盤首價單折實呎價2.38萬元
2022年06月10日 21:38
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市區新盤接連開價，紅磡重建項目以折實平均呎價23,888元，推出首批68個單位。當中，202方呎的開放式戶折實售價由約467萬元起。另一邊廂，同樣主打一房單位的屯門項目亦已上載樓書，隨時下周出擊。
●紅磡必嘉坊‧曦匯開價 首批折實平均呎價23,888元
恒基地產(00012)的紅磡必嘉坊‧曦匯周五(10日)公布首張價單，提供68伙，折實平均呎價23,888港元。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，首批單位戶型涵蓋開放式至兩房單位，實用面積介乎202至362方呎。包括20伙開放式戶、40伙一房單位及8伙兩房單位。
售價方面，提供最高5%折扣後，折實售價介乎466.83萬至867.35萬元，折實呎價由22,982至25,039元。林續指，是次定價屬「後疫情價」。是次入場單位為6樓E室，實用面積202方呎，折實呎價約23,110元。
●屯門掃管笏飛揚上載樓書 最細一房263方呎起
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作發展的屯門小秀村青山公路掃管笏段項目飛揚，項目第1期樓書已上載至物業網站，飛揚第1期提供400個單位，戶型由一房至三房間隔，其中一房戶佔240伙，實用面積263至284方呎；兩房單位面積462至483方呎，提供120伙；其餘40伙為三房戶，面積712至722方呎。
樓盤每層設10伙，並提供兩部升降機。當中，最細的單位為第2座的F室，實用面積263方呎，設開放式廚房。而最大的單位為第2座22樓E室，實用面積722方呎，連647方呎天台。另外，該盤設有137個住客停車位。而項目預計關鍵日期為2024年3月底。
●沙田瓏珀山第2期四房連花園戶3,310萬沽
豪宅新盤交投加快，新鴻基地產(00016)旗下的沙田瓏珀山第2期，周五(10日)錄得本月首宗成交，透過招標沽出King Tower 1的6樓Garden Suite B室，實用面積1,352方呎，採四房間隔，廚房內設連廁工作間，客飯廳外連737方呎私人花園，成交價3,310.8萬元，呎價約24,488元。資料顯示，該盤自4月底推售至今累沽13伙，套現逾3.1億元。
同時，項目最新上載銷售安排，落實下周二(14日)起招標推售46伙，單位實用面積介乎948至1,977方呎，招標期至7月31日，期間每日下午4時招標，下午5時截標。
●啟德MONACO MARINE單日暫沽6伙
發展商加快推盤搶客，會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，周五(10日)暫售6伙，並套現9,874.2萬元。
上述單位包括5個低座及1個高座單位，實用面積由425至768方呎，成交價1,102.9至1,990.7萬元，呎價約24,949至29,974元。當中，低座A座地下C室，為實用面積740方呎的三房單位，連196方呎花園，成交價1,990.7萬元，呎價約26,901元。
●西南九龍維港滙II四房戶售2,938萬元
信和置業(00083)及會德豐地產等四大發展商合作的西南九龍維港滙II，最新售出第2座16樓A室，為實用面積1,001方呎，四房間隔，成交價為2,938萬元，呎價約29,351元。
●何文田Prince Central單日錄2宗成交 吸金逾2,362萬元
新鴻基地產(00016)發展的何文田Prince Central，周五(10日)錄得兩宗成交，單日吸金2,362.15萬元。當中，項目的12樓A室，實用面積436方呎，兩房間隔，以1,301.69萬元售出，呎價約29,855元。資料顯示，該買家享3.5%特別現金回贈及2%現金回贈等。
●何文田晟林兩房呎價約23,222元
何文田喇沙利道晟林最新透過招標沽出15樓A室，為實用面積419方呎的兩房間隔，成交價為973萬元，呎價約23,222元。
●馬頭角瓏碧一房售905.5萬元
碧桂園(02007)發展的馬頭角賈炳達道瓏碧，本月至今暫沽3伙，共涉2,580.8萬元。當中，最新以905.5萬元售出16樓K室，為實用面積354方呎的一房單位，呎價約25,579元。
●青衣薈藍開放式戶呎價約23,714元
宏安地產(01243)旗下青衣薈藍，最新售出18樓B06室，實用面積203方呎的開放式單位，成交價為481.4萬元成交，呎價約23,714元。