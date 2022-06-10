西方對俄制裁無效　俄國賣油收益超越開戰前

國際油價昨日繼續高企每桶120美元以上，令世界分裂格局更趨明顯。美國最新消息沒有否認俄羅斯出口原油的收益高於俄烏開戰前，並迴避會否對購買俄油國家作出「二級制裁」。數據顯示，俄油主要買家是印度、中國及土耳其。隨着西方集團發動的經濟戰效力漸退，俄國央行穩住了匯價，故昨再度減息1.5厘挽救經濟。反觀外媒引述資深分析師警告，西方國家正面臨制裁俄國的後果，歐洲經濟未來數月恐異常艱難，防疫解封撞正貴油價，讓民眾更窮。

美國能源安全特使霍克斯坦(Amos Hochstein)周四告訴國會議員，由於疫後復甦等因素，消費者對石油需求的增長遠高過預期，俄國同時以折讓價向中印等消耗大國出售更多石油，即使價格稍遭壓低，但在高油價下，俄國從化石燃料獲得的收入或較攻烏前還要多，抵銷了西方集團實施的禁運衝擊，超出了任何人的預期。他雖已要求印度官員不要「過分地」購買太多俄油，但坦言美國無法阻止，因美國未對第三國買俄油實施「二級制裁」。他認為印度買俄油存在「上限」，但無提供細節。

當被問及能否對印度這類國家作出「二級制裁」，他僅說目前最重要是減少俄國收入，同時減輕美國國內和盟友因燃料價格飆升所受到的衝擊。

最新數據顯示，中印懶理歐美，正持續增購俄油。從2月24日戰事開始到6月2日，共有290艘油輪離開俄國前往亞洲，遠多於去年同期的190艘，以印度、中國及土耳其增幅最大，印度增近7倍、中國及土耳其亦分別增70%及54%。據悉，俄國烏拉爾原油最近的售價約每桶95美元。國際能源機構5月曾稱，俄國石油收入年內增50%，每月達200億美元。另數據機構Kpler指，印度5月對俄油的購買量較4月增逾倍，每日逾84萬桶，料6月會再增，或飆至去年月均水平的25倍。

俄國賣油收入增加，增強了打經濟金融戰的本錢。回顧俄國央行於2月28日緊急加息，利率由9.5厘飆至20厘，以保住盧布匯價。隨着西方制裁效力驟降，央行昨宣布繼4月共減息9厘後，再下調利率1.5厘，息口降至9.5厘，超出市場預期的10厘，並重返戰前水平，主要是挽救商業及消費活動；料今年通脹14至17%。俄國政府也披露，已向一隻應急儲備基金注入5,514億盧布(約741億港元)以穩定經濟，資金來源正是出口油氣賺取的利潤。外長拉夫羅夫早前已說，雖受西方制裁，但今年能源收入反而大增，制裁無效。

禍不單行的是，美國德州Freeport LNG所營運的液化天然氣(LNG)工廠周三因火災而需停運最少3周。由於Freeport的年產能約佔美國LNG總產量兩成，故其影響是全球性，最新資訊是這些LNG主要供應予日本及歐洲。荷蘭天然氣期貨周四急飆6.8%，收報每兆瓦時84.88歐元，昨日仍徘徊85歐元水平。