美警告瑞士或操縱匯率　台灣和越南遭列觀察名單

外媒報道，美國財政部周五(10日)表示，根據2015年美國貿易法，瑞士繼續超過可能操縱匯率的門檻，惟未將瑞士列為匯率操縱國。

另外，越南和台灣在操縱貨幣方面也繼續超過門檻。財政部將12個主要貿易夥伴列入其貨幣作法和宏觀經濟政策的「觀察名單」，包括：中國、日本、南韓、德國、意大利、印度、馬來西亞、新加坡、泰國、台灣、越南和墨西哥。

除台灣和越南外的所有地區，都已名列美國財政部2021年12月的報告中。

最新報告得出的結論是，沒有主要貿易夥伴為了阻止有效的國際收支調整、或在國際貿易中獲得不公平的競爭優勢，而操縱其對美元的匯率。

財長耶倫在報告聲明中表示，美國政府繼續大力倡導主要貿易夥伴謹慎調整政策工具，以支持強勁和永續的全球復甦。不均衡的全球復甦並不是具韌性的復甦，它反而加劇了不平等和全球失衡，並增加了全球經濟的風險。

財政部的報告也提到日圓在2022年以來大跌，認為主要是日本央行持續寬鬆的貨幣政策立場導致息差擴闊。另外，報告繼續對中國未能公布外匯干預數據及其匯率機制普遍缺乏透明度感擔憂，聲稱財政部將密切關注中國國有銀行的外匯活動。