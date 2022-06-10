【息魔更猛】市場估聯儲50%機會7月加息0.75厘

隨着美國5月通脹超預期，市場估計美國聯儲局將更進取地加息，7月加息0.75厘的機會升至50%。

富國銀行高級經濟學家Sarah House表示，即使在這些快馬加鞭的時期，聯儲局可能也不願讓市場意外，所以下周會議意外加息0.75厘的可能性很小。然而，屆時可能看到主席鮑威爾在會後的新聞發布會上更清楚地表明，如果通脹不下降，那麼未來會議加息0.75厘就有可能。

聯儲局於下周二和周三舉行為期兩天的會議，鮑威爾將在下周三會後舉行新聞發布會。早前他已經言明本月和下月會加息0.5厘，並表示官員們會繼續推進直至看到「通脹以明顯且令人信服的方式下降」。

Amherst Pierpont Securities首席經濟學家Stephen Stanley認為，這使得9月加息0.5厘的可能性大大提高，惟仍然認為本輪加息周期任何時間加息0.75厘的可能性都不大。

Piper Sandler全球政策研究主管Roberto Perli表示，如果這麼高的按月數據持續下去，那麼7月之後加息0.5厘的可能性就會大大提高，也不排除0.75厘的可能性。鮑威爾說在5月沒有積極考慮，但如果通脹沒有減弱迹象，很可能未來會考慮。