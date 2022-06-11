東方日報B1：美國等轉衰　華勢增放水

被美國總統拜登指是「禍根」的通脹仍然高企之際，美國家庭淨財富兩年來首度錄得下跌，既反映出百物騰貴導致民眾荷包縮水，也預示經濟「硬着陸」的風險大增。反觀中國，由於通脹維持在相對低位，故有較充裕的空間實施積極的財政及寬鬆的貨幣政策，以提振經濟復甦。近日中港股市表現明顯好過外圍，或是經濟重新「起飛」的先兆！

【美上月物價飆8.6% 逾40年高 道指曾瀉823 熊市長路漫漫】

美國5月消費物價指數(CPI)按年升8.6%，不但高於預期的8.2%，更續創1981年12月來最高。考慮到首季美國家庭淨財富(即淨資產減去負債)罕見地按季減5,439億美元(約4.2萬億港元)，當物價升溫遇上荷包縮水，以消費為主的美國經濟恐將失去增長動力。聯儲局繼續加息平抑通脹，恐引發新一輪股市暴跌，金融市場與經濟一同插水！

美國整體CPI仍然高企，主因仍是能源價格按年增幅達到34.6%，以及食品價格按年大增10.1%所致。此外，二手車價格亦終止了連續3個月的跌勢，按月反彈1.8%、新車價格亦按月增1%；住屋成本按月0.6增%，為年內最大增幅。撇除食品及能源的核心CPI按年增長6%，同樣超出預期。

早已預言通脹尚未見頂的安聯首席經濟顧問埃利安直言，聯儲局應貫徹其收緊貨幣政策行動，否則若「斷斷續續地加息，或令不必要的滯脹持續下去。」他所指的滯脹，即經濟增長陷於停頓甚至倒退，而通脹持續飆升的情景。

由於先前投資者擔心通脹數據，美股道指周四已「先跌為敬」，全日收跌638點；周五早段延續前一日跌勢，一度跌823點，至31,449點；標指則跌113點，至3,903點；以科技股為主的納指亦挫401點，報11,352點。大幅加息預期升溫令資金湧入美元避險，美匯指數衝上104水平；5年期美債息與30年期息曾「倒掛」，反映市場憂慮衰退。

雖然加息乃是遏制通脹的必要手段，不應停止，但若操之過急同樣會損害經濟，並連累股市。國際大鱷索羅斯前「軍師」、著名對沖基金經理德魯肯米勒警告，美股已踏入熊市6個月，極可能仍漫漫長路，因聯儲局料以更激烈手法對抗通脹，明年經濟恐衰退，未來半年將伺機沽空美元，並透露持有原油、金、銅等商品，籲投資者遠離股市。

值得留意是，全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)聯席投資總監Greg Jensen也表示，若聯儲局出盡全力將通脹降低至2%目標，美股可能會從目前水平暴跌25%。他認為，通脹壓力將迫使當局採取更激進手段，加息幅度可能超出華爾街預期，並打擊經濟及財務表現較差的企業。

花旗環球財富投資總監David Bailin亦警告︰「若聯儲局加息過高、過快，同時減少市場流動性，衰退就會隨之而來。」他續指，消費者正縮減非必需品支出，轉而買耐用品，「我們的投資組合已明顯向耐用消費品傾斜。」

不過，他同時注意到一些推動通脹回落的利好信號，比如先前大型零售商Target出現庫存過剩，反映供應回升及需求下降，同時意味疫情期間不斷推高物價的供應鏈問題「可能已不再是問題」。他認為，供應和需求的自然調節或能消除部分通脹壓力。

另一反映美國經濟存隱憂的，是聯儲局公布的家庭及非牟利機構淨財富數據，今年首季跌至149.27萬億美元，按季減0.36%。雖然以百分比計跌幅不大，但卻是兩年來首度下跌，同樣預示美國人消費支出恐已見頂。季內家庭持有股票價值減3萬億美元，惟未償還債務卻按年大增8.3%，至183萬億美元。

【內地新增貸款近1.9萬億 添兩倍 通脹續受控 經濟復甦在望】

隨着中國開宗明義要求金融持續加大對穩增長的支持力度，5月新增人民幣貸款規模重上萬億元人民幣(下同)，高達1.89萬億元，幾乎按月擴近兩倍或1.24萬億元，連同其他金融貸款數據，普遍均遠高過市場預期，反映信貸市場已率先「復工」。由於中國消費及生產物價通脹仍然波瀾不興，分析料內地當局有充足空間加大寬鬆貨幣政策刺激經濟，以爭取下半年收復失地。

經歷4月罕見的斷崖式驟降後，中國人民銀行公布的數據顯示，5月人民幣貸款增加規模較去年同期多3,920億元。分部門看，住戶新增貸款2,888億元，惟按年仍縮減3,344億元。業界相信，主因5月整體房地產銷售按年仍大跌，尤其住戶的中長期貸款僅新增約千億元，顯示房地產業未觸底。

值得留意是，5月新增人民幣貸款重現強勢，增幅主要來自企業貸款新增的1.53萬億元，按年升7,291億元；且在住戶及企業貸款之中，短期貸款各新增1,840億元及2,642億元，或顯示消費信貸需求偏弱情況已過；而企業貸款的票據融資新增7,129億元，創新高。

同時，政府債券發行亦明顯支撐5月信貸數據。由於全月政府債券淨融資高達1.06萬億元，帶動全月社會融資規模增量2.79萬億元，僅次2020年同期的3.2萬億元，分別按年及按月多8,399萬億元及1.87萬億元。

招商證券預計，6月政府債券淨融資將再超過萬億元，料按年顯著增加，對社融增速構成支撐。惟有券商提醒，信貸增長回穩但並不穩固，結構上依據政府而非民間信貸需求，意味內地經濟復甦之路仍存阻力。

為支持借貸需求，外媒引述渣打大中華區及北亞首席經濟學家丁爽預料，內地在6月下調中期借貸便利(MLF)利率機會達五成，又料貸款市場報價利率(LPR)將作出同樣幅度調整。但他補充，今次或年內最後一次減息。隨着其他央行趨「鷹」派、內地通脹溫和上揚，以及內地經濟下半年有望反彈等因素下，調低利率窗口可能會關閉。

丁爽料內地仍會維持充裕流動性，以確保銀行間利率低於公開市場操作利率，助降低銀行及實體經濟融資成本。

不過，受此前防疫措施打擊家庭消費信心，進而抑制需求影響，內地5月居民消費價格指數(CPI)按年升幅跟4月持平，升2.1%，按月則轉跌0.2%；反映上游生產物價表現的工業生產者出廠價格指數(PPI)按年僅升6.4%，連續7個月放緩，增速亦是逾一年來最慢。兩大物價指標受控，卻被外界視為經濟增長動能疲弱，故憧憬人行下一步加大刺激措施。

惟野村認為，早前內地疫情死灰復燃、供應中斷，並未導致內地通脹急升，相信北京政府在推出刺激需求的政策時並沒有過度關注通脹數據，但貨幣政策的降息空間仍受到內地CPI通脹逐步上升和美聯儲加息的限制。該行估計，在國際能源價格升溫、內地春耕播種受疫情阻延或導致糧食生產短缺，豬肉價格進一步回穩情況下，料下半年CPI升2.8%；PPI下半年則趨降，年底甚至可能邁向3%按年升幅。