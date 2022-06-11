1周10大驚奇︰航運業勁大鑊　預示全球經濟寒冬

自新冠疫情爆發以來，全球航運業迎來一輪漲價潮，皆因各國經濟活動大幅反彈推動了貿易需求，更導致一段長時間的供應鏈瓶頸。不過，近日航運數據顯示，國際運費已大幅回落，恐預示全球經濟活動將步入收縮周期，亦印證了世界銀行近日下調全球經濟增長預測。

【1、航運業轉冷 預示經濟入寒冬】

國際貿易乃是全球經濟增長的晴雨表，當經濟活動蓬勃，供應及需求兩重刺激下，必然會推動貿易活動。反之，當貿易量開始出現放緩甚至倒退，則經濟也離寒冬不遠矣！

從近期的數據可以明顯看到貿易迅速降溫，據海運諮詢機構德Drewry數據，從中國到美西的貨櫃即期運費已經較上月下降41%至9,630美元。自5月24日以來，從出發港口計算，運往美國的貨櫃進口量下降36%以上。由於這些入境貨櫃的海運時間最近平均在30至35日，預期7月前幾周就會看到美國港口貨運量出現疲軟。

報道分析貨櫃進口量突然下降的原因，首先就是美國庫存太高，美國大型連鎖零售商Target三周內第二次下調本季度的經營利潤率指引，正是出於這一因素。

如果消費者將購買趨勢從商品轉向服務，進口商為修正錯誤庫存策略，將導致國外新進口訂單放緩，只會加劇降低貨櫃進口美國的需求。

第二個原因是通脹影響消費者的購物意欲。雖然美國透過進一步加息來壓制通脹，但這也反過來導致更高的消費信貸利率，繼而又再拖累消費表現。

當然，航運不景氣，所受影響最大的自然是貨運行業。外媒報道指，有航運公司現在已經開始暫停部分航線，將船隻重新分配給其他服務等措施，以減少主要貿易航線運力。不過，如果未來數周貨運量加速下降，沒有用長期合約鎖定大部分配額的海運承運商，可能會在現貨市場開始大舉降價。

【2、世界銀行下調全球經濟預測 警告滯脹風險】

世界銀行發表最新一期《全球經濟展望》，下調全球經濟增長預測至2.9%，最壞情況降至2.1%，相比4月的預測為增長3.2%，並直言滯脹風險相當高。

該行指出，俄烏衝突及中國多地封城，導致供應鏈中斷，加劇了全球經濟放緩，並預測全球經濟增長疲軟和通脹將持續很長一段時間。明年全球通脹雖料放緩，但許多經濟體的通脹可能仍高於央行目標。

世界銀行表示，由於疫情的影響和全球需求疲弱，今年中國經濟增長預計將放緩至4.3%，而全年整體通脹則料達3%。中國明年及2024年國內生產總值(GDP)分別預計增長5.2%及5.1%。預計2022年烏克蘭經濟萎縮45.1%，俄羅斯經濟萎縮8.9%。目前至關重要的是各國應避免出口和進口限制，因為這些限制會放大最貧窮國家的價格上漲和扭曲市場。

在新興市場和發展中經濟體中，預計增長率也將從2021年的6.6%降至今年的3.4%，遠低於2011至2019年4.8%的年均增長率。

【3、金磚之父：日圓倘跌見150 再掀亞洲金融風暴】

亞洲是當前面臨嚴峻的經濟與金融風險，皆因作為區內主要經濟體的日本貨幣不斷貶值。外媒報道，創出「金磚四國」(BRIC，即巴西、俄羅斯、印度、中國)一詞的著名經濟學者奧尼爾(Jim O'Neill)表示，如果日圓兌每美元繼續貶至150日圓，即每百日圓跌見5.2港元，可能會再次掀起亞洲金融風暴。他認為，中國無法容忍日圓續貶，會出手干預。

曾任高盛首席經濟學家、現任英國智庫皇家國際事務研究所(Chatham House)高級顧問的奧尼爾表示，若日圓繼續大幅貶值，中國將認為是不公平競爭，同時不希望貶值威脅到中國經濟。

他說：「若見到日本央行堅守「孳息率曲線管控」(YCC，即保持債息零水平)，且見到美國國債孳息率繼續上升，這樣的情況和結果會對中國造成實質麻煩，可能會運用影響力迫使日本改變其貨幣政策。」他續說：「與亞洲金融風暴相提並論是相當明確的，中國若出手干預也會是相當合理的，因經濟現在疲弱。」

他指出，上次亞洲金融風暴時，中國局部拯救了亞洲區，做法是「向美國財政部暗示要逆轉強美元政策，或中國讓其貨幣貶值」。奧尼爾說：「美國前財長魯賓曾出手干預，而美元兌日圓大貶了約12日圓，那是事情結束的開端。中國現在有那樣的影響力，甚至更大。」

【4、油價飆升 美國人無錢入滿油】

在美國，通脹仍是困擾全國居民的一大難題，也是最嚴峻的經濟挑戰。外媒報道，美國汽車協會(AAA)4月份收到逾5.78萬個因油箱耗盡而需請求支援的電話，按年飆升32%；今年首4月美國因無油而求助的司機多達逾20萬人，隨着油價飆漲，報道指將有更多人受到影響。

全美平均油價已升至每加侖4.96美元，按年漲62%；當中更有16個州油價超過每加侖5美元、加州更升穿6美元。事實上，若加滿整個油箱則可能超過100美元，為當地低收入人士工作14小時的稅後工資。

百物騰貴，能源分析師Patrick De Haan指，有不少車主在「收至下一張薪水支票前，無錢將汽車油箱加滿」，可見高油價嚴重影響當地人生活。

美媒的一個調查發現，44%受訪車主稱他們無錢加滿油，只能將油箱「加到開得到下個目的地的程度」；其中年收入少於5萬的車主比例更飆升至61%。每求減少汽油消耗，近六成司機選擇減少開車購買食材的次數，三成則選擇減慢車速來省油。

【成本飆升 Uniqlo都要加價應對】

迅銷稱，刷毛產品及羽絨外套系列將加價1,000日圓(約59港元)，刷毛產品中亦將提高再生聚酯纖維比例，以減成本。

迅銷數十年來均以銷售低價襪子及內衣等基本服飾產品而聞名，惟隨產品成本飆升，將提高產品價格以應對。

【6、WTO：糧食危機恐持續數年】

外媒報道，世界貿易組織(WTO)秘書長Ngozi Okonjo-Iweala警告，若國際社會不介入糧食短缺問題，由俄烏戰爭所引發的全球糧食危機恐持續數年，尤其是對非洲國家的打擊最為嚴重。

烏克蘭為全球主要的小麥出口國，佔全球市場約9%，同時佔全球葵花油供應42%、粟米16%。而受戰爭影響，逾2,000萬噸小麥滯留在烏克蘭的糧倉及港口，無法順利出口。

Okonjo-Iweala指出，全球小麥價格飆漲59%、葵花油漲30%、粟米亦升23%。據報，聯合國正在協助建立一條「糧食走廊」，由土耳其海軍護航，協助貨輪離開敖德薩及其他烏國港口。

目前烏克蘭透過陸路出口的糧食僅有約200萬噸。Okonjo-Iweala指出，非洲有35個國家從黑海地區進口食品，亦有22國於當地進口化肥，可見烏國港口關閉對非洲所造成的影響。

Okonjo-Iweala亦指出，目前黑海地區無法出口穀物，而7月份將迎來收成季節，部分產量將因此被浪費；所以在未來1至2年內對部分地區是災難性的情況。

秘書長補充，疫情及勞動力短缺所造成的供應鏈瓶頸亦加劇糧食短缺問題，呼籲各國放寬對食品出口的限制，避免食品價格急劇飆升。

【7、美股專家睇淡標普500指數 最悲或再跌3成】

媒報道，Evercore ISI股票高級董事總經理Julian Emanuel稱，能源成本飆升若造成經濟衰退，美國股票或再跌30%。

Emanuel將今年標普500指數目標由4,800點降為4,300點，同時給予更悲觀情景，跌至2,900點，亦是自2020年因新冠疫情暴跌後復甦早期以來的最低點。

Emanuel在報告中指出，由以往油價高企將增加經濟衰退的概率，補充說過去一個世紀「衰退熊市」跌幅平均約41%。

目前，標普500指數今年至今已下跌近14%，隨着對經濟前景及企業利潤率下降的警告增多，5月中旬開始的反彈勢頭消退。

【8、政壇股神又出手！佩洛西狂掃微軟Apple】

雖然美國股市由年初起已出現大幅調整，不過也有著名的「政壇股神」願意入市。一直活躍於投資市場的眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)上月再度大手撈貨，斥資不多於210萬美元(約1,638萬港元)買入微軟及蘋果公司(Apple Inc.)的認購期權，似乎仍看好科企前景。

美國民主黨向來在針對科技巨頭的監管上持鷹派立場，惟身為民主黨領袖之一的佩洛西向來鍾情大型科技股，此前已曾多次投資相關板塊。最新監管文件更顯示，佩洛西及其丈夫保羅‧佩洛西，於5月13日及24日分別買入100張和50張Apple認購期權，行使價均為80美元，兩批期權分別於明年3月及6月到期。

佩洛西夫婦亦在5月24日買入了50張行使價為180美元、明年6月到期的微軟認購期權。整體而言，她所買入的期權屬於行使價遠低於股票現價的「深價內」期權。根據過去紀錄，她通常會在期權到期後行使換股權，改為持有正股。按此可推算，今次她實際買入的股票倉位規模約為347.1萬美元(約2,707.38萬港元)。

【9、IIF：5月新興市場錄資金淨流出49億美元 連續3個月失血】

國際金融協會(IIF)統計顯示，新興市場5月份錄得資金淨流出49億美元，連續3個月「失血」共173億美元，拍得住2016年2月底為止連續3個月的頹勢。

不過，焦點在於，中國上月錄得資金淨流入47億美元，其中20億美元流向債券，其餘27億美元流向股票。當然，首5個月累計仍是淨走資。

IIF稱，地緣政治動盪的憂慮、貨幣政策收緊和通脹令全球經濟衰退風險升溫，不利新興市場吸資。

【10、羅兵咸永道料港上半年IPO集資額大降92%】

環球金融市場不景氣，香港同樣受到牽連。會計師行羅兵咸永道預計，上半年錄22宗新上市，合共集資171億元，按年大跌92%。全年預測由年初集資3,500億至4,000億元，減一半至1,800億至2,000億元，上市個案由約120宗降至80宗。

該行企業客戶主管合夥人黃煒邦表示，許多企業因市況不景，估值受壓，「未達心中目標」而延遲上市，特別是優質的公司。