致富智庫：失業率高企點算好？盤點10大行業助你突圍

踏入6月，又到畢業生開始搵工的旺季，但疫情下，百業續蕭條，令本港最新失業率續升。據政府統計處5月中公布，2至4月失業率上升至5.4%，就業不足率亦升至3.8%，且期內錄得超過20.6萬人無工開。面對經濟復甦緩慢，不想坐以待斃，不妨順勢而為，從當前市場最渴求的工種埋手，以下盤點十大職業，看看能否助你殺出條血路。

【1、市場所趨 移民顧問求才若渴】

受多項因素衝擊，近兩年港人移居外地的數字不斷上升，據統計處數據顯示，若撇除單程證內地來港人士，由2019至2021年底，香港人口淨移出逾13萬人；入境處數字亦指，今年首季港人淨流出數目超過14.5萬，單季「出走」人數已超出過去3年的總和。

在需求帶動下，移民顧問成為近期市場甚為渴求的工種。移民顧問的主要職責是為客戶解答有關移民、海外升學、創業或投資等問題，並指引客戶順利完成整個申請手續。

事實上，移民所需要的文件及手續極為繁瑣，移民顧問普遍要熟悉各地的移民政策及法例，並要時刻留意相關資訊的變動，需時處理，所以不少人都會借助移民顧問的專業去代辦，以減少出錯機會。

【2、機迷新出路「遊戲陪玩師」】

電競行業日趨成熟，加上疫情催生更多人情願安頓在家玩樂，令市場開始重視遊戲產業，慢慢衍生出「遊戲陪玩師」這個新興職業，且經過自身努力、假以時日，分分月收數以萬元計，比起以前零收入打機浪費時間完全不同概念，而且相較中國及台灣，香港市場仍有很大的發展空間。

在台灣，有媒體早前曾引述當地一個遊戲陪玩平台指，旗下「陪玩師」多達2萬名，其中屬頂尖的全職陪玩師年收入可達360萬台幣，即月薪30萬台幣(逾8萬港元)，在收入不錯下，成為當地年輕人最想做的職業之一。

講番「遊戲陪玩師」的工作主要是陪伴客戶共同打遊戲機，通常以一對一形式進行，有時也會「揪團」陪玩闖關練功。

【3、網購帶挈 送貨司機需求大】

疫下新時代，除了在家學習及在家工作外，現時連購物都可以安在家中進行，商家看準商機，不斷改善服務，如增加商品種類、加快運輸物流及優化網頁等，令網上購物變得愈來愈成熟。

以第5波疫情爆發為例，有大型連鎖超市的網上購物平台因為訂單急增，每日要設置訂單限額，於高峰時期，最快可以收貨的日期亦要等上2至3個星期，市民長買長有，司機就送貨送個不停，可見送貨服務的需求有增冇減。各大網購平台長期招聘送貨司機，有公司招請派貨司機就列明平均月薪達2.8萬至3萬元。

一般而言，送貨司機除了負責運送貨品，亦要負責整理出貨單及裝卸貨物，送貨時更要規劃送貨路線，以確保所有貨品能準時送達，可以話除了需要體力外，亦要有清晰的頭腦。

【4、疫市奇葩 物管行業發圍】

仍在困擾全球的新冠肺炎疫情擾攘逾2年，嚴重打擊經濟表現，當諸如飲食、旅遊及零售等多個行業都在裁員或者倒閉之際，近年不少物業發展公司反其道而行，進行大規模招聘。

業內人士坦言，物業管理能夠成為疫市增長的行業，主要有2個原因，首先港府因應疫情而推行不同程度的抗疫措施，物管公司作為最受影響的前線人員，舉例如在住宅大廈圍封或需要進行強檢時作安排協助、商場亦要增加人手去檢查「疫苗通行證」等。再者，2020年政府更實施了物業管理發牌制度，指明擔任管理或監督角色的物管人須持有物管人相關牌照，發牌制度更令行業趨向專業化，市場愈來愈看重客戶服務，面對行業前途更有保證，也讓更多初哥願意投身此行。

不過別以為物管只是坐在管理處收管理費般簡單，其主要工作除了要監督保安、清潔、各類維修工程，亦要處理客戶投訴，與客戶或住戶建立良好關係，更要定期修訂管理方針，工作可謂相當多元化。

【5、企業加快數碼轉型 Web Developer成踏腳石】

疫情反覆，但生活總是要過，所謂時移世易，疫後全球社會的生存模式出現重大改變。為了減低傳播及受感染的機會，大眾傾向不用出門，就已經可以解決所有日常所需，同時，在家工作(WFH)亦漸漸廣為社會所接受，企業亦加快推行數碼轉型的步伐，每家公司都需要IT專員為其建立網絡業務的基礎，IT專才成了這個時代的新竉。

IT屬專業行業，如果自問對電腦知識屬「有限公司」或者根本一竅不通，但又想入行，就要報讀坊間的課程，部分更專為零IT基礎的人士而設。完成課程後，你會學到常用的程式語言，掌握網頁製作的技巧。有了IT基本知識，便可嘗試應徵初階的職位。

學成之後，你可先從應徵網絡開發員(Web Developer)作為入門踏腳石，因部分小企業對網頁要求未必很高，只要你能寫出一個網頁及提供技術支援，已可以基本滿足他們的需求。作為Web Developer的工作主要為企業編寫網頁、定期更新及維護網站。

【6、業務分析及項目管理工種長做長有】

除了IT行業吃香之外，經營一盤生意所涉及的層面甚廣，要營運暢順，業務分析師及項目管理等是長久以來市場需求大、最熱門的專業資格之一。近年市場着力可持續發展的方針，令「環境、社會及管治」(ESG)極為盛行。

業務分析師認證課程內容，是對企業所提供的服務或產品進行分析，提供更佳的營運方式及策略，透過對企業宏觀分析，以提升營運效率。項目管理課程包括專業市場市析，可助企業管理人了解如何利用專業知識及業務發展的趨勢。更重要是以上相關課程，可用於不同行業，轉行靈活性大。

【7、擁一技之長 化身網上導師】

市民居家抗疫已經歷一段頗長的時間，並已漸漸習慣以視像作為與他人溝通的媒介，一時視像上課、視像開會成為生活一部分，而視像學習、視像興趣班亦變成大家的日常，促使不同的網上學習平台應運而生，他們需要大量導師協助。因此，若你擅長於學科補習、畫畫、插花、鋼琴，以至跆拳道等等，任何一技之長就足以加入。

部分網上平台會根據你的資歷及專業為你配對學生。一旦成為網上學習平台的導師，既不用受時間及地域的限制，而且毋須外出就可以完成工作，既可減省車費開支，又可減低染病風險，所以只要你手持一部電腦及一對耳機，就可隨時隨地輕鬆開工，且特別適合目前流行的斜槓族，即不希望被一份固定職業所綑綁，而同時擁有多個職業，並以彈性工作模式工作。

【8、救護及緊急醫療人員長期短缺】

面對疫情突襲，於3月第5波疫情高峰期，單日確診個案多達數萬宗，此對醫護人員需求極大。其實隨着人口老化等因素，醫護人手短缺問題一直存在，醫管局於去年9月就宣布延長前線醫護人員的僱用年齡至65歲；去年底，更計劃向公院員工提供免擔保首期低息置業貸款，力圖挽留專才。

目前針對醫護相關認可資格的課程需求日增，惟大多醫療專業認可課程只提供醫療在職及註冊醫護人員報讀。如果不怕辛苦且願意學習，不妨報讀基本課程、由低學起，一來打開入行之門，二來可以看看自己是否適合。

【9、家庭與個人護理需求有增無減】

新冠肺炎疫情來得突然，令人們措手不及，同時亦令市民健康意識大大提高。有報告預期，未來對家庭與個人護理職位的需求只會有增無減。

相關專業護理課程，可學到的技能包括身體檢查、量度血壓、心跳及體溫與數據分析，以至藥物管理等，完成護理認可資格後，可選擇在家庭護理機構任職，由淺入深。

【10、疫市不忘運動 健身教練吃香】

為減低染疫風險，疫情期間市民都響應政府呼籲而減少外出，並實行在家工作及學習，長時間抗疫疲勞令大眾對運動需求明顯有所增加，令市場對諸如健身教練、普拉提(Pilates)及瑜伽導師等等需求上升。

以健身教練為例，如具備認可資格便可成為健身教練，在私人會所、健身室、瑜伽中心、健身俱樂部及醫療診所等場地工作。