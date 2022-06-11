美股反彈浪已完？大行估經濟正處於衰退邊緣

反映美股整體大市表現的標普500指數本周五(10日)收報3,900點，幾乎回吐了前一輪的反彈浪。美國銀行最新發布的報告中表示，股市的反彈之所以來得快又去得快，是因為投資者仍對通脹和利率上升感到不安。

美銀首席投資策略師Michael Hartnett審視了5月下旬開始的所謂的「熊市反彈」，並指出該行自己的牛市和熊市指標現在處於「逆勢看升」區域，與最近數日的股市實際表現背道而馳。

他表示，正如周五的通脹數據所表明的那樣，「衝擊尚未結束，利率衝擊剛剛開始，經濟增長衝擊即將到來，熊市反彈也已達成共識。」

標普500指數在5月底結束了連續七周的跌勢，走出熊市，部分原因是市場臆測消費者物價指數(CPI)可能已在4月見頂，令市場愈發認為聯儲局將有一些空間暫停升息，因其正努力抑制通脹。但最新數據顯示，通脹再次刷新了逾40年來高位，打破了這一幻想。

Hartnett表示︰「我們正處於技術性衰退，只是沒有意識到這一點。」

他援引述亞特蘭大聯儲銀行對第二季度經濟增長的預測指，美國經濟「距離衰退還有幾個糟糕的數據點」，房屋、零售庫存和消費信貸等數據看起來更為黯淡。