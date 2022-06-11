【通脹元兇】能源價格飆升　高盛料布油第三季升至140美元

全球能源價格持續飆升，亦導致了通脹進一步惡化。華爾街大行高盛最新上調了油價預測，料第三季度布蘭特期油價格為每桶140美元；第四季度為每桶130美元，此前預期均為125每桶美元。

能源研究主管、高級大宗商品策略師Damien Courvalin表示，能源價格需要進一步攀升，才能讓美國人開始削減消費。他表示︰「價格還沒有高到足以降低需求增長的程度。」

美國汽車協會的數據顯示，供應緊張推動交通燃料價格創下新高，全國汽油平均價格直迫每加侖5美元，柴油已經達到每加侖5.753美元。

Courvalin補充稱，由於全球經濟增長依然強勁，石油需求也在增長。到目前為止，這一勢頭表明，消費者的韌性“仍足以消化汽油價格上漲的影響”。

美國能源情報署(EIA)最新數據也證明了這點，雖然燃油價格創下紀錄，但美國汽油需求仍升至今年最高水平，但較去年同期低1%左右，較2019年同期下降近6%。

事實上，早在今年3月份，高盛就曾警告稱，指油價的上漲空間很大，只有突破每桶150美元，才可能會開始出現「需求破壞」的情景，即因為價格過高而影響到實際需求。