Tesla據報計劃進行1拆3股

外媒報道，電動車公司特斯拉(Tesla)計劃進行1拆3股。公司擬在8月4日召開股東大會，邀請部分股東出席，並將尋求股東批准增發40億股股份，股票分割計劃將於股東會中表決。

Tesla於文件中指出，公司的成功取決於吸引及留下優秀人才，而極具競爭力的薪酬方案包括為每位員工提供股票期權。Tesla表示，相信股票分拆有助重置普通股市價，以便員工有更大靈活性管理他們的股權。

該文件還指出，Tesla行政總裁馬斯克(Elon Musk)目前持有Tesla 23.5%股份，先鋒(Vanguard)持有Tesla 6%股份。自2021年底以來，馬斯克出售不少Tesla股份，助他以天價收購Twitter。

另外，Tesla表示，美國科企甲骨文(Oracle)聯合創辦人埃里森(Larry Ellison)不會尋求連任董事，任期將於今年到期。

美股可謂迎來拆股潮，美國電商龍頭亞馬遜早前成功1拆20，如今則輪到Tesla計劃把股票分拆。資料顯示，Tesla曾在2020年8月時，進行1拆5的股票分拆計劃。

Tesla股價周五(10日)收報696.69美元，跌3.12%。