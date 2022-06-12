鄺紫珊：疫情受控　經濟恢復　內地股市迎曙光

內地疫情已有緩和迹象，隨着近日上海逐步解封，復工復產正在有序推進，加上內地正積極推出多項穩增長的經濟政策，預計可帶動中概股表現及反彈，讓之前因為疫情封控受壓的內地股市迎來曙光。

從經濟數據來看，中國5月份製造業採購經理指數(PMI)為49.6，較4月上升2.2，顯示疫情對中國經濟最大衝擊的時刻可能已過去，而包括生產、新訂單、從業人員及原材料庫存等PMI細項指數均有所回升。雖然多國對中國的疫情管控措施不大認同，但從最近一波疫情爆發內地當局對上海及北京防疫政策來看，北京透過健康碼的監管控制成功阻斷病毒傳播，故預期有關防控政策將成為未來中國防疫的主要手段，未來再發生大規模疾病傳播及封城而影響經濟活動的可能性將不會太高。

從最近推出穩經濟的政策來看，內地在5月調整首套房的貸款利率，以及5年期的貸款市場報價利率(LPR)指標，這是近期首度調低5年期的LPR指標，料將有助降低投資的資金成本。另外，其他穩增長政策，如減稅、針對汽車等範疇進行的補貼等也有利於未來經濟穩增長。

疫情受控及經濟活動持續恢復，以及多項穩增長政策推出，有助於市場對風險偏好的增加，有利帶動中國股市回穩上升。5月以來多個板塊都有反彈，可持續關注成長型板塊包括：新能源、汽車電子相關類股，價值股如消費、金融、房產等也可留意。如果防疫政策能逐漸放鬆，又有政策加持，後續反彈力道也較能期待，另外，其中因疫情衝擊較大的製造業及餐飲酒旅行業也可望有較好表現。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊