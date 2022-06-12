郭家耀：騰訊業績與估值料進一步修復

騰訊早前公布截至今年3月底止首季業績，純利234.13億元人民幣(下同)，按年跌51%，符預期。期內，非國際財務報告準則下純利錄255.45億元，按年跌22.9%。季內收入為1,354.71億元，按年升0.1%。按業務劃分，收入佔比為54%的增值服務收入727.38億元，按年升0.4%，其中本土市場遊戲收入按年下降1%至330億元，國際市場遊戲收入按年增長4%至106億元。集團表示，未成年人保護措施於期內對活躍用戶及付費用戶數量造成直接及間接的影響。

集團的遊戲業務收入增速自疫情及監管政策出現後顯著放緩，旗下主打遊戲《PUBG》的收入增長亦出現下降。惟Sensor Tower數據顯示，今年4月騰訊《PUBG Mobile》(合併《和平精英》收入)以2.18億美元的收入位列榜單第二名。騰訊的《王者榮耀》則蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍，在全球App Store和Google Play錄得收入2.74億美元，按年增長6.2%。反映現有遊戲產品仍具增長動力，展望版號重啟發放後將加快推進其他新遊戲上線，進一步提振其遊戲業務的表現。

至於網絡廣告業務，首季收入為179.88億元，按年跌17.6%，反映受到監管變化的影響，互聯網服務及電子商務等行業的廣告需求明顯放緩；而收入佔比近3成的金融科技及企業服務，季內收入達427.68億元，按年升9.6%。惟此分部收入增速出現按年放緩，主因新冠疫情的出現，影響到整體商業支付交易的金額。

營運數據方面，截至3月底，微信及WeChat的合併月活躍帳戶數達12.88億人，按年升3.8%。QQ移動終端月活躍帳戶數錄5.63億人，按年跌7%。收費增值服務註冊帳戶數則按年升5.9%至2.39億人。受益於優質內容及用戶付費意願的提升，音樂方面的付費會員數按年增至8,000萬人。展望未來，隨未成年保護政策以及直播監管政策的影響逐步消退，內地遊戲及社交網絡業務保持平穩發展，網絡廣告及金融支付業務的需求可持續增加，集團未來業績表現亦值得期待。

安里資產管理董事總經理CFA郭家耀

(筆者為證監會持牌人仕，本人沒持有上述股份)