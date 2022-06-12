陳樂怡：中教值博率不高　中國神華宜關注

有傳內地監管機構將結束對內地網約車平台滴滴出行的調整，加上新一批遊戲版號出爐，科網股升勢凌厲。連帶市場對於內地經濟重啟的樂觀情緒，穩增長措施密集出台，帶動恒生指數上試22,000點關口。然而，獲利盤湧現，預計大市先行消化升幅，才能進一步上試22,500點阻力。後續需要觀察6、7月內地經濟數據的復甦進度，以至中期業績的企業展望，才能扭轉企業盈利預測下行周期。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)