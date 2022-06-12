陳樂怡：中教值博率不高 中國神華宜關注
2022年06月12日 07:15
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有傳內地監管機構將結束對內地網約車平台滴滴出行的調整，加上新一批遊戲版號出爐，科網股升勢凌厲。連帶市場對於內地經濟重啟的樂觀情緒，穩增長措施密集出台，帶動恒生指數上試22,000點關口。然而，獲利盤湧現，預計大市先行消化升幅，才能進一步上試22,500點阻力。後續需要觀察6、7月內地經濟數據的復甦進度，以至中期業績的企業展望，才能扭轉企業盈利預測下行周期。
教育股本周急速拉升，主要由於內地開始高考，以及炒作舊消息，指內地談到職業教育前景廣闊、大有可為，加上多家教育機構公布新一年招生學額。事實上，內地對職業教育一向支持，但與民生相關行業的監管風險仍未能掉以輕心。高教行業雖然仍可見併購活動，但活躍程度有別以往。其中，龍頭中教控股(00839)管理層提到未來將聚焦有機增長，因此我們預計發展模式轉變，有別於以往依賴併購高速增長，估值亦會相應向下調整，故此現階段值博率不高。
內地召開國務院常務會議，重申要保障煤炭電力穩定供應。事實上，內地進入夏季高溫用電高峰，加上工業活動恢復，居民及工業用電需求料會大幅提升。由於海外煤炭進口增量有限，供需偏緊之下，煤炭價格居高不下，增厚煤股利潤，建議關注中國神華(01088)。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
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