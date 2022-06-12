葉尚志：港股勢頭向好 藥明生物上望95元
2022年06月12日 08:45
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港股延續穩好的發展狀態，在持續走穩走好之下，市場氣氛得以逐步恢復提升，彈性亦因此而有所增強。目前，恒生指數已上摸至22,000點水平，為兩個月來新高，短期技術支持位可以確立在20,900點，守穩其上，總體穩好走勢可以保持，估計22,500點是現階段的反彈目標，如果消息面繼續支持配合的話，可以進一步看高一線。
藥明生物(02269)近日出現放量回升，股價已修復至4個月來的高位水平，相信已有逐步盤穩盤好的狀態，建議可以關注低吸配置的機會。從去年底開始，由於市場擔心藥明有被美國商務部列入實體清單的可能，加上受到大市劇烈波動的影響，藥明因此而被拋售，但在通過股價深度下調後，其早前過高的估值得以修正至合理吸引水平。
事實上，藥明是全球製藥行業合同加工外包CMO(Contract Manufacture Organization)的龍頭公司，截至2021年末，客戶總數逾470家，包括全球前20大型製藥公司。2021年公司營收及淨利潤分別有102.9億元和35億元人民幣，估計未來3年可以有每年平均40%的增長。建議可於70元以下逐步收集，目標看95元，止蝕可定在50元。
第一上海首席策略師葉尚志