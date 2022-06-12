曜熊理財：油價看升　能源基金不可少

能源市場處於價格急升狀態，因為俄烏衝突後對石油出口的制裁加劇了供應緊張，未來幾個月油價很可能升至每桶150美元或更高的水平。目前，國際基準的布蘭特原油價格在每桶120美元附近，未來半年內能源基金在投資組合裏是不可缺少的。

俄羅斯的石油產量已經下降多達每日130萬桶，佔全球需求的1%以上，該國的柴油和汽油精煉產品的產量也下降了類似的數量。現在的問題是，幾乎沒有迹象表明石油需求放緩。

油價的進一步飆升可能會導致經濟增長放緩。包括銅和鋰等金屬在內的其他大宗商品價格上漲也可能對全球經濟增長造成壓力，並最終可能引發放緩以抑制需求。

當下環球金融市場形勢令人擔憂，投資者憂慮全球經濟增長放緩、利率上升和嚴重的通貨膨脹。投資者需要快速地重新配置他們的投資組合。短期內股票基金仍顯得不確定，但長期來看，優質股權反倒是一種確定提供可觀回報的資產。

全球金融股市經歷數年大幅上落後，股票市場已經進入熊市，正如一年中也總會碰上冬季，但冬日過後必將迎來溫暖的春天。近期，環球股市及美股迎來可觀短期反彈，但長期來說股票基金仍在波動中，短期仍具備向上空間，但投資者在股市反彈過程中難免要面對時間和大波幅的考驗。

曜熊理財策略董事馬煒喬