【星期一．炒啲乜】央行超級周來臨！股市料「勁Chok」

美國消費物價指數(CPI)再衝上逾40年新高，市場憂慮當局更為收緊貨幣政策，導致美股道指上周五(10日)收挫880點。美股三大指數上周五收市跌幅介乎2.7至3.5%，全周計，道指、標指及納指分別累跌4.6%、5%及5.6%。

港股上周三(8日)曾突破22,000點，惟之後連跌兩日，目前處於21,800點水平。總結全周，恒指累升724點或3.4%，連升兩周，累漲1,108點或5.4%。內地股市方面，滬綜指全周漲2.8%。

今個星期可謂央行超級周！美國聯儲局、英倫銀行(即英國央行)、日本央行將陸續公布利率決定，市場勢關注美國5月CPI爆升後，央行在立場上的任何變動。此外，聯儲局主席鮑威爾及歐洲央行行長拉加德將發表講話。數據方面，美國零售銷售料成為焦點。投資者入市前不妨參考以下專家的財經分析及建議，為投資做好準備。

1、【鄺紫珊：疫情受控 經濟恢復 內地股市迎曙光】

2、【郭家耀：騰訊業績與估值料進一步修復】

3、【陳樂怡：中教值博率不高 中國神華宜關注】

4、【葉尚志：港股勢頭向好 藥明生物上望95元】

5、【曜熊理財：油價看升 能源基金不可少】