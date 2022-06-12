華廈置業遭聯交所指不宜繼續上市　股份將暫停買賣

在業務運作上，不包括聯營公司，集團在過去五年維持非常低的業務運作，租金收入不足700萬港元。公司並未表示有意提高該業務運作之規模。此外，就第13.24條規則而言，聯營公司的業務運作並不符合公司業務之一部分。聯交所認為，公司持有聯營公司少數股權，對其資產及業務營運並無控制權。

在資產方面，於2021年9月30日，公司資產為13.58億元。聯交所不認為公司持有足夠資產以支持其業務運作，尤其是以投資於聯營公司之形式持有之資產之重要部分並未用於其業務運作。

除非公司對該決定作出覆核申請，否則公司股份將在該決定之日期起計七個營業日後(即2022年6月22日)暫停買賣。

公司現正審視該函件及正就該函件與公司之法律和財務顧問進行商討，並考慮昰否就該決定之裁決向上市委員會提交覆核要求以進行覆核。