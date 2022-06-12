【向世界錢進】移居外地無車寸步難行　港人「汽車也移民」

在英國生活，如果不是住在市中心，沒有私家車是寸步難行。對享受駕駛樂的人而言，更不能無車。港人移民後，雖可在當地購買新車或二手車，但亦有運車公司分享，近月見愈來愈多移英港人選擇把愛車由香港搬到英國，實行「汽車也移民」！

當大家聽到部分人希望與他們的愛車一同移民英國，可能會問是否有此需要？畢竟在英國也不乏車款選擇，兼平貴任擇。DR MOTOR汽車移民專業顧問梁基蔭(Samuel)解釋，一直以來，不少人對使用了一段時間的私人座駕會產生情意結和深厚感情，當汽車性能沒有問題，更希望可一起在外國出行。至於近月港英兩地的二手車價變化，更成為催化劑。

他指，「在港人移民潮出現前，一般是在港公幹的外國人回英國時要把汽車由香港運往英國，隨着去年底開始在英國的二手車價格大幅上升，港人連愛車一起移民的個案亦顯著增加。」

雖然過往在英國購買日本或歐洲品牌的二手車，會較在香港購買打了六折或七折，但最新價格已升至高於香港30至50%，變相在計及運輸成本後，攜車移民也會較着數。再者，車主可沿用愛車，不用重新購買和適應駕駛另一部車。

Samuel表示，移英港人運送的愛車平貴都有，一般以市價70萬港元以下的實用家庭車為主，超級跑車一類反而較少。儘管近月運輸費用上升、運輸時間亦延長了，但一般兩個月已可完成整個運送過程。

他指業界就汽車移民大概收取4萬至6萬港元不等的費用，已包括運費、碼頭費、一年汽車牌費。而對於已在香港居住超過12個月的人，持有超過半年的汽車，車主更豁免繳付車價20至30%的入口稅。

汽車移民也有不少地方要注意，以防誤墮陷阱。其中，車主要了解運到英國的汽車，是否仍受到其汽車保險保障，若要進行維修，是否有所需要的零部件。

他舉例，一些在香港熱門的車款，如豐田和本田的家庭車，在英國會變成冷門車款，有機會需要不少時間去取得零部件，延長維修所需時間，維修費用也會較貴。港英兩地的驗車標準有別，完成驗車後才可以落地行走。

另他建議，汽車在運送期間不要擺放任何物件在內，包括汽車安全座椅、行車紀錄儀等，原因是車內的物件沒有報關，加上運送過程會途經不同國家，車內物件有可能被海關充公或被人偷去，之後便難以追尋下落。

此外，汽車運抵目的地後，若車主不能盡快取車，要留意有機會被額外收取存倉費用。使用服務前，不妨先格價和留意運車公司有否列明各項收費，減低出現爭拗的情況。

汽車保險是另一個不容忽略的範疇。Samuel提醒，由於運車公司不會為汽車購買船舶保險，車主要自行考慮是否購買，以保障萬一船隻因碰撞、火警、盜竊或其他海上意外所引致的損失或損毀。惟要留意，如果運送過程中汽車被撞凹或刮花，這類保險不會賠償這些損失。

至於在英國購買汽車保險，要留意費用差異大，汽車在治安較差地區駕駛的保費，隨時是治安較好地區的一倍。此外，持有國際駕駛執照要繳付的保費也會較持有英國本地駕駛執照的人士為高。因此，他建議港人移英後，盡快把香港駕駛執照，轉換為英國的駕駛執照，而轉換是不需要額外再考試，適用的車牌種類包括普通私家車、輕型貨車、電單車及機動三輪車，其他商用車牌則要在英國重新再考。

一般而言，車保公司會根據不同條件去決定保費，包括汽車用途、晚上泊車位置、多少登記司機、汽車價值、司機年齡等，大家購買前可先比較不同計劃的保費。值得留意的是，英國車保是跟司機，而不是跟汽車，故所有有機會駕駛的司機都必須向保險公司登記。

●樓價年漲8.4%創新高 增速開始放緩

為了遏抑通脹，英倫銀行自去年12月開始已經連續4次加息，將指標利率調高至一厘，而隨着息口上升，當地樓價升幅亦開始放緩。

英國房地產網站Zoopla資料顯示，英國4月平均樓價雖則首次突破25萬英鎊，至25.02萬英鎊(約244.56萬港元)的新高水平，但與此同時樓價增速卻呈放緩迹象，樓價按年僅上升8.4%，較3月的9%升幅為低。

其中，威爾斯(Wales)的樓價升幅連續第15個月問鼎全國之冠，4月再升11.6%；西南地區(South West)及東米德蘭(East Midlands)則緊隨其後，分別升10.5%及10.2%；反之首都倫敦(London)卻是增長最慢的地區，按年僅升3.6%。

Zoopla解釋，由於通脹上漲導致生活成本飆升，加上息口進一步攀升，令業主面對的財務壓力與日俱增。該機構更估計，當地樓價的增速至今年底只會降至3%。據悉，在英國頻密加息下，目前當地住宅的新做按揭還款，每月已增加71鎊(約693港元)，相當於每年額外繳付多852英鎊(約8,327港元)利息。

此外，英國稅務及海關總署(HMRC)最新公布，4月全英住宅成交(非季節性調整)按年及按月分別減少14%及10.5%至97,970宗。另有數據顯示，當地幾乎所有住宅類型，在4月的放盤期有所延長，亦即買賣雙方均要騰出多幾日時間才能達成協議。以倫敦以外地區為例，三房戶的放盤到出售平均時間，由3月時的16日增加至4月的18日。倫敦方面，有關數字則由17日增至21日。